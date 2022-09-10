شاهد | سيارة جيب ريكون بديل رانجلر الكهربائي والمنافس لـ برونكو

كشفت شركة جيب لصناعة السيارات عن سيارتها الكهربائية الجديدة ريكون موديل 2024 والتي ستنضم إلي جيب رانجلر، في محاولة منها لمواجهة المنافسة الشرسة مع فورد برونكو التي سحبت منها الأضواء.

سيارة جيب ريكون الكهربائية موديل 2024

وجاءت تلك الأخبار من حدث يوم جيب 4xe، وهو حدث كشفت فيه الشركة أنها ستقدم أربع سيارات SUV متعددة الاستخدامات كهربائية جديدة إلى السوق في أوروبا والولايات المتحدة، بما في ذلك سيارة واجونير S الكهربائية للطرق الوعرة الفاخرة، وسيارة كهربائية صغيرة في أوروبا فقط تسمى أفانجر وتجلس تحت رينيجيد.

سيارة جيب ريكون الكهربائية موديل 2024



وستستخدم كل من سيارة واجونير S وسيارة ريكون نفس منصة السيارة الكهربائية لـ ستيلانتس STLA ، ولكن في حين أن واجونير تضع نصب عينيها بقوة على المشترين الذين يبحثون عن الفخامة، فإن ريكون هي آلة درب حقيقية بأبواب قابلة للإزالة ومفصلات مكشوفة.

ولم تحدد جيب الكثير من المواصفات الفنية لـ سيارة جيب ريكون الكهربائية ، لكنها أوضحت " إن سيارة واجونير S ستحصل على محرك 600 حصان من شأنه أن يساعدها في الوصول لسرعة 92كم / ساعة من الصفر في مدة 3.5 ثانية، بينما تسمح البطارية غير المحددة بمدى قيادة يبلغ 644 كم على شحنة واحدة.

سيارة جيب ريكون الكهربائية موديل 2024

وفي ذألك السياق نوه الشركة " أن طراز جيب ريكون موديل 2024 صمم من الألف إلى الياء لتكون جيب 4×4 ، وليست مجرد سيارة ركاب كهربائية عادية مصممة لتبدو على نطاق واسع مثل رانجلر، وستعرض للبيع وستشمل معدات صديقة للمسار ، وإدارة جر جيب سيليك تيرين، وتكنولوجيا محور الخزان الإلكتروني، وحماية أسفل الهيكل، وخطافات السحب، وإطارات الطرق الوعرة.

سيارة جيب ريكون الكهربائية موديل 2024

وستحصل سيارة ريكون على سقف كهربائي يعمل بلمسة واحدة وأحدث جيل من نظام المعلومات والترفيه من جيب كونكت الذي يتضمن أدلة سفر مفصلة للمسارات البرية الشهيرة.

وفي سياق متصل نوه كريستيان مونييه، الرئيس التنفيذي لشركة جيب قائلا " تتمتع سيارة جيب ريكون الجديدة كليا والكهربائية بالقدرة على عبور طريق روبيكون العظيم، وهو أحد أكثر الممرات الوعرة تحديدا في الولايات المتحدة والوصول إلى نهاية المسار بمدى كاف للعودة إلى المدينة وإعادة الشحن".

سيارة جيب ريكون الكهربائية موديل 2024

والجدير بالذكر ان الطلب علي سيارات ريكون و واجونير S سيكون متاج اعتبارا من أوائل عام 2023 مع بدء الإنتاج في عام 2024.