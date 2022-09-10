لمحبي الدفع الرباعي .. مواصفات وسعر هيونداي IX 35 موديل 2015 .. صور

تعتبر سيارة هيونداي IX35 موديل 2015 من افضل إصدارات شركة هيونداي التي قدمت بين عامي 2009 و2015 ، وهي تعتبر الجيل الثاني من هيونداي توسان، وقد خرجت من الخدمة في 2015 وعاد اسم توسان بعد ذلك ليستمر حتى الآن، وظهرت السيارة للمرة الأولي في معرض فرانكفورت عام 2009 ، وتميزت بالكفاءة والراحة والقوة ومزايا الأمان والعديد من التجهيزات، وتتمتع السيارة بتصميم مميز وعصري وأبعاد كبيرة جعلتها تحصل على اهتمام كبير بين المشترين ولايزال عليها طلب جيد في سوق المستعمل حتى الآن.

سيارة هيونداي IX 35 موديل 2015

المواصفات الفنية لسيارة هيونداي IX 35 موديل 2015.

تستمد سيارة هيونداي IX 35 موديل 2015 قوتها من محرك 1600 سي سي من فئة VVT ، وتنتج قوه حصانيه قدرها 166 حصان ، وعزم اقصي للدوران 197 نيوتن/ متر مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ونظام دفع رباعي مستمر ، وتتسارع من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.7 ثانية .

سيارة هيونداي IX 35 موديل 2015

مواصفات السلامة والأمان في سيارة هيونداي IX 35 موديل 2015.

تقدم سيارة هيونداي IX 35 موديل 2015 بالعديد من التجهيزات ووسائل السلامة والأمان منها ، أن السيارة حققت نتائج جيدة في اختبارات التصادم والأمان ، وهي تأتي بفرامل قوية وسريعة الاستجابة ولكنها حساسة ويجب التعود عليها لضبط عملية الضغط عليها ، وهي قادرة على الركن بشكل جيد وتتمتع بباور ستيرينج مميز ، وحساسات ركن خلفية تسهل من عملية الركن ، كما تتمتع بهيكل قوي وتأتي بفرامل ABS ، وثبات الكتروني ESP ، ونظام مساعدة الصعود TCS ، ونظام منع إدارة المحرك ، ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي ، ومساند رأس أمامية تقوم بتقليل أثر الصدمات ، وأحزمة أمان أمامية وخلفية ، وبرنامج الاتزان عند المنحدرات DBC، وبرنامج الاتزان عند المرتفعات HAC .

سيارة هيونداي IX 35 موديل 2015

المواصفات الداخلية لسيارة هيونداي IX 35 موديل 2015.

تأتي مقصورة سيارة هيونداي IX 35 موديل 2015 بالعديد من المميزات والتكنولوجيات منها ، زجاج كهربائي، ومقعد سائق بتعديل كهربائي، وصلة iPod، فرش جلدي للمقاعد وعجلة قيادة ، وباور ستيرنج، وراديو، وCD، وmp3 ، وسخانات كراسي أمامية وخلفية ، ومرآة رؤية خلفية ذاتيه التعتيم ، ومفتاح لقفل درج التابلوه ، ومفتاح للتحكم بتشغيل أو إيقاف الايرباج للراكب بجوار السائق، وتكييف ثنائي المناطق ، ومقابض أبواب داخلية من الكروم ، وحساس إضاءة أوتوماتيك ، وعجلة قيادة ، وذراع فتيس من الجلد، وخاصية Follow me home ، ونظام ستارت ستوب للمحرك .

سيارة هيونداي IX 35 موديل 2015

المواصفات الخارجية لسيارة هيونداي IX 35 موديل 2015.

ظهرت سيارة هيونداي IX 35 موديل 2015 بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، جنوط 17 بوصة، ومرايات كهربائية ، ومفتاح ريموت، وكمبيوتر رحلات، وحساسات خلفية، ومقابض أبواب خارجية من الكروم ، وإمكانية طي المرايات كهربيا، وإشارات بالمرايات، و ومثبت سرعة، وسقف بانوراما، وكاميرا خلفية، ومفتاح ذكى ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي .

سيارة هيونداي IX 35 موديل 2015

سعر سيارة هيونداي IX 35 موديل 2015.

تتوافر سيارة هيونداي IX 35 موديل 2015 بسعر يبدأ من 352 ألف جنيه ، ويصل إلي 428 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .