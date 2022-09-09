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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إعادة تصميم تخيلية للجيل الجديد من هيونداي سوناتا | صور

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

تواجه هيونداي سوناتا مثلها مثل العديد من سيارات السيدان الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا، مستقبلاً غير مؤكد بسبب التحول الكهربائي في المستقبل.

وأشارت عدة أخبار إلى أن السيارة القديمة قد يتم تقاعدها بعد الجيل الحالي، وإذا حدث ذلك فمن المرجح أن يتم تحديث سوناتا بشكل شامل في وقت لاحق من هذا العام أو في عام 2023.

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هيونداي سوناتا

لم نر صورًا تجسسية لنماذج سوناتا الأولية ، لكن تقريرًا من الشهر الماضي زعم أن السيارة سيدان يمكن إعادة تصميمها بشكل كبير، رغم استخدام نفس منصة الجيل القديم واستخدام التقنيات نفسها إلى حد كبير ، ويمكن أن تستفيد السيارة من وجه جديد تمامًا ومقصورة داخلية منقحة لإبقائها جديدة لمدة ثلاث أو أربع سنوات أخرى في الأسواق الدولية.

قام فريق Kolesa.ru بإنشاء تصميمات تخيلية جديدة للشكل المتوقع لسيارة الجيل الجديد من هيونادي سوناتا.

وتُظهر الرسومات أكثر بكثير من مجرد عملية تجميل نموذجية في صناعة السيارات، حيث تتميز الواجهة الأمامية بتصميم جديد تمامًا، مع شريط LED على طول مقدمة الشبكة الأمامية، ويجلس فوق شبكة المبرد الضخمة ومصباحين موضوعين في زوايا المصد، حيث تستعير سوناتا المحدثة العديد من عناصر التصميم من سيارة هيونداي ستاريا ذات المظهر غير التقليدي.

هيونداي سوناتا

التغييرات أقل وضوحًا في الخلف ، على الرغم من أن المصابيح الخلفية لها شكل جديد تمامًا ولم تعد تمتد إلى الجزء العلوي، ويحصل المصد أيضًا على بعض التعديلات ، بما في ذلك ناشر معدل، والذي يحتفظ بترتيب العادم المزدوج للطراز الحالي، ويظل تصميم العجلة دون تغيير ولكنه يناسب التصميم الجديد بشكل جيد.

لا ينبغي أن تكون التقارير المتعلقة بإلغاء محتمل لسيارة سوناتا مفاجأة، لا تحقق سيارة السيدان الكورية الجنوبية أداءً جيدًا في السوق الأمريكية حيث تم بيع 76997 وحدة في البلاد العام الماضي مقارنة بأكثر من 200000 عملية بيع قبل بضع سنوات فقط. 

ومع إعادة تصميم رئيسية مثل التي تمت عرضها، ستحاول هيونداي إعطاء السيارة السيدان فرصة نهائية للحياة قبل أن يتم إيقافها لاحقًا هذا العقد.

هيونداي سوناتا ستاريا السيدان تقنية الفيديو الولايات المتحدة

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