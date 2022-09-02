أحدث أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023 .. صور

ارتفعت اسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023، وذلك بقيمة قدرها 35 الف جنيه، لتشمل هذه الزيادة جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث الأسعار للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بعد الزيادة الجديدة

هيونداي النترا HD موديل 2023

تعتمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 على نسبة طول كلي بلغت 4505 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 402 لتر، بينما دعمت بجنوط تتراوح بين 15 و 16 بوصة، بالاضافة إلى واجهة أمامية ذات مصابيح حادة المظهر، وفتحة سقف كهربائية للفئات عالية التجهيز.

هيونداي النترا HD موديل 2023

كما حصلت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 على عدة تجهيزات مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل ABS و EBD، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، مع عرض كلي يقدر بـ 1541 مم، و 1490 مم للارتفاع.

هيونداي النترا HD موديل 2023

وحصلت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 على قوة قدرها 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، وذلك من موتور رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، مدعوم بناقل حركة من 4 سرعات اوتوماتيكية تعمل بتقنية الجر الامامي.

هيونداي النترا HD موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 385 الف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 395 الف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 405 الف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 415 الف جنيه.