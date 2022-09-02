45 ألف جنيه .. زيادة أسعار هيونداي I20 موديل 2022

شهدت السيارة هيونداي I20 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه الفئة والتي تنتمي لعائلة الهاتشباك، وقدرت تلك الزيادة بنسبة قدرها 40 الف جنيه للفئة الاولى والثانية، بينما جاءت الفئة الثالثة والرابعة بزيادة بلغت 45 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة هيونداي I20 موديل 2022 في السوق المصري

هيونداي I20 موديل 2022

تحتوي السيارة هيونداي I20 موديل 2022 على باقة من التجهيزات مع تعدد الفئات المطروحة ومنها، شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي يتراوح بين 4 و 6 مكبرات صوتية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا خلفية.

هيونداي I20 موديل 2022

وتستمد السيارة هيونداي I20 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 99 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

هيونداي I20 موديل 2022

وزودت السيارة هيونداي I20 موديل 2022 بجنوط رياضية يصل قياسها إلى 16 بوصة، بينما تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2580 مم، ومساحة تخزين بالحقيبة الخلفية تتسع إلى 140 لتر، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وبنسبة طول بلغت 4040 مم، وعدد 4 ابواب، وبعرض كلي يقدر بـ 1775 مم، و 1450 مم للارتفاع الكلي للسيارة.

هيونداي I20 موديل 2022

الأسعار الجديدة للسيارة هيونداي I20 موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى هيونداي I20 موديل 2022 بسعر 440 الف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي I20 موديل 2022 بسعر 460 الف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي I20 موديل 2022 بسعر 475 الف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي I20 موديل 2022 بسعر 485 الف جنيه.