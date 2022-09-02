الأسعار الجديدة لـ هيونداي كريتا 2022 .. صور

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، حيث بلغت تلك الزيادة نسبة تتراوح بين 45 الف جنيه و 55 الف جنيه، مع زيادة قدرها 3000 جنيه في حالة الحصول على الطلاء الثنائي.

أحدث اسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022

دعمت السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى خاصية الثبات الالكتروني ESP، والمساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات، ومتابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى بعض التجهيزات مثل حساسات ركن، وكاميرا خلفية.

أحدث اسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022

وتحتوي السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 على مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية، وجنوط رياضية 16 و 17 بوصة، بالاضافة إلى سبويلر خلفي انيق، ومصابيح أمامية وخلفية LED للفئات عالية التجهيز، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة.

أحدث اسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022

وتتسارع السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 113 حصانا، و 144 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات بتقنية الجر الامامي للعجلات.

أحدث اسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022

أحدث اسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى هيونداي كريتا موديل 2022 بسعر 530 الف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي كريتا موديل 2022 بسعر 550 الف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي كريتا موديل 2022 بسعر 575 الف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي كريتا موديل 2022 بسعر 605 الف جنيه.