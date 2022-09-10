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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش عاوزين نضرّ المواطن | الغرفة التجارية تكشف أسعار الدواجن في المزارع

فراخ
فراخ

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن تجار الجملة. والتجزئة لا يخسرون، ولكن من يخسر هو المنتج والمستهلك، خصوصا، وأن ارتفاع أسعار المدخلات ستؤدي إلى خروج المنتج بسعر أعلى وهو ما يضار به المواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بكرة أفضل"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يؤيد تحكم الدولة في السلع الاستراتيجية حتى تصل إلى المواطن بالسعر العادل خصوصا في ظل الأزمات العالمية، وهذا التدخل من عمل منافذ لتكون فيها السلع بسعر التكلفة.

وأوضح أن صناعة الدواجن بها مدخلات العلف والكتكوت، مضيفًا: "المدخلات غالية بسبب استيرادها"، منوها بأن أسعار المدخلات في الخارج في انخفاض وهو ما يتطلب ضبط المستوردين، منوها بأن سعر الدواجن فى المزرعة 29 جنيها للكيلو و34 جنيها في المحلات.

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30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022

وأشار إلى أن سعر الدواجن الآن تسبب خسارة للمنتج بسبب ارتفاع الأعلاف، داعيا إلى عودة أسعار العلف لشهر سابق فقط، من أجل تثبيت سعر الدواجن ويشعر المنتج بوجود عائد.

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