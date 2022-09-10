تعلم من إليزابيث.. محلل سياسي: الملك تشارلز يمتلك خبرات كبيرة

علق كايد عمر المحلل السياسي، على تنصيب تشارلز ملكا لبريطانيا، قائلا:" دماء جديدة داخل العرش الملكي داخل بريطانيا".

وقال كايد عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" :" متفائل بالتغيير الإيجابي في بريطانيا من اليزابيث إلى تشارلز ".

وتابع كايد عمر:" تشارلز لديه خبرة طويلة وتعلم الكثير من أمه الملكة اليزابيث، وتشارلز مستعد استعدادا كاملا لحكم بريطانيا وأن يكون ملكا عادلا يساعد على ازدهار بريطانيا .

واكمل كايد عمر:" الملك تشارلز على رأس رئاسة الدول في الكثير من دول الكومنولث “، مضيفا:” الملك تشارلز سوف يتمكن من السفر خارج البلاد من أجل تعزيز وتقوية العلاقات البريطانية الخارجية ".

