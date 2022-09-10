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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يجري محادثات دولية الأسبوع المقبل.. هل تتضمن الملك تشارلز؟

بوتين والملك تشارلز
بوتين والملك تشارلز

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري محادثات دولية الأسبوع المقبل، لن تشمل أي محادثات مع الملك البريطاني تشارلز الثالث.

 

وحسب "روسيا اليوم"، قال بيسكوف في تصريح للصحفيين: "سيجري الرئيس بوتين مكالمات هاتفية دولية الأسبوع المقبل".

 

وأضاف أن الرئيس بوتين ليس لديه اتصالات هاتفية مقررة مع الملك تشارلز الثالث حتى الآن، لافتًا: "أجندة الرئيس بوتين لا تشمل محادثات هاتفية مع الملك البريطاني".

"الكرملين": بوتين ليس لديه خطط لإجراء أي محادثات مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث

أتمنى لجلالتكم كل ما هو أفضل.. بوتين يهنئ الملك تشارلز الثالث بتوليه عرش بريطانيا

وكان الكرملين، قال اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم "تهانيه الصادقة" لملك بريطانيا تشارلز الثالث، متمنيًا له النجاح.

 

وقال بوتين في برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث "تقبلوا مني خالص التهاني بمناسبة توليكم العرش.. أتمنى لجلالة الملك التوفيق، والصحة الجيدة وكل ما هو أفضل".

 

برقية عزاء في وفاة الملكة

وكان بوتين بعث ببرقية للعزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، قال فيها "تمتعت بحب واحترام رعاياها، فضلًا عن السلطة على المسرح العالمي".

وأعلن بيسكوف، في وقت سابق، أن بوتين لن يحضر جنازة الملكة، موضحًا أنه على الرغم من أن «الروس احترموها لحكمتها»، إلا أن حضور بوتين جنازة الملكة «غير مطروح».

وفي وقت سابق السبت، أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وعقب تنصيبه ملكا لبريطانيا، أكد تشارلز أنه  "يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة" المناطة بالملك.

وبثت وقائع المجلس للمرة الأولى على التلفزيون، وتعود تقاليد المجلس الخاصة بإعلان الملك لعقود من الزمن، وإن كان تشارلز أصبح ملكاً تلقائيا بوفاة الملكة.

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