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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من 2014 مرطبتين.. من هى غيثة العلاكى زوجة سعد لمجرد ؟

صدى البلد

كما انفرد صدى البلد ؛ أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد ارتباطه وعقد قرانه على صديقته المقربة غيثة العلاكي.

 

وكتب سعد لمجرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام:"بسم الله الرحمن الرحيم
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

وتابع :" اطلب من الله ان يجعل زواجي خطوة مباركة وان يباركي لي فيه للمصونه غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة".

 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورهم .

 

وكشف صدى البلد ان الفنان المغربي سعد لمجرد احتفل بخطوبته علي صديقته المقربة غيثة العلاكي.


وأعلن صدى البلد ان سعد لمجرد سيعلن عقد قرانه خلال الساعات المقبلة على غيثة العلاكي

خطوبة سعد لمجرد على صديقته المقربة غيثة العلاكي  والزفاف قريبا

علم صدى البلد من مصادر مقربة من النجم المغربي سعد لمجرد؛  انه احتفل  بخطوبته على صديقته المقربة غيثة العلاكي منذ أيام .

وكشف المصدر ان سعد لمجرد قرر إقامة حفل عائلي للخطوبة في حين ان الثنائي حاليا يجهز لحفل الزفاف في سرية تامة .


ارتباط سعد لمجرد وغيثة العلاكي:

وكان  سعد لمجرد قد عايد  غيثة العلاكي  بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال رسالة مؤثرة، تضمنها أحدث منشور له بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام.


وعمد لمجرد على نشر صورة له رفقة صديقته غيثة، أرفقها بتعليق جاء فيه :” عيد ميلاد سعيد غويثة الله يخليك ليا، لديك مكانة خاصة جدا في قلبي وستظل دائما وأبدا، الله يحفظك ليا ياربي”.

وتابع لمجرد قائلا :”كل عام وأنت بالف خير، مهما حاولت التعبير عن نفسي، لن يكون أبدا ذلك كافيا في حقك غويثة”.

واكتفى والد سعد لمجرد، البشير عبدو، بمعايدة غيثة عبر خاصية الستوري على حسابه بموقع الانستجرام، وذلك من خلال نشر صورة نجله وغيثة وأرفاقها بطاغ لسعد، وبإعادة تهنئة إحدى الصفحات لغيثة.

سعد لمجرد وغيثة العلاكي:

ذاع أسم غيثة العلاكي منذ 2014، حيث شوهد سعد لمجرد معها في أكثر من صورة انتشرت آنذاك على تطبيقات السوشيال ميديا. وآنذاك تضاربت الأقاويل حول علاقة الثنائي، وانتشرت أنباء عبر حسابات إخبارية، تفيد بارتباط كلاهما بعضهما البعض، ولقى الخبر انتشار ملحوظ. وخرج سعد لمجرد من صمته، ورد وقتها على هذه الأنباء، مؤكداً أن غيثة صديقة مقربة ويعتبرها فرد من العائلة. وفي أغسطس 2018، حاز أسم صديقة سعد المجرد غيثة العلاكي على معدلات بحث مرتفعة، بعدما أشارت تقارير مغربية، أن لمجرد جرى إيقافه في مطار فرنسا على خلفية تهمة الاغتصاب التي تخلص منها مؤخراً. وما أثار اندهاش جمهوره، أن أو من اتصل به، هو صديقته غيثة العلاكي، مما زاد من التكهنات حولا علاقتهما.

وفسر سعد لمجرد وقتها القصة الحقيقية، وذكر أنه كان من الصعب أن تصل بالعائلة لكي يخبرهم بالأمر، لذا فضل أن يتصل صديقته لأنها صاحبة خبرة في التعامل مع هذه الأمور. ومن وقتها وأصبح أسم غيثة العلاكي مرتبط بالنجم المغربي الشاب أينما ذهب، وترددت حولهما عديد الشائعات التي تفيد بزواجهما

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