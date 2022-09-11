محمد صلاح: لا يمكن الحكم على نداي والوردي من المباراة الأولى

أشاد محمد صلاح نجم الزمالك السابق و المدير الفني لفريق السكة الحديد ، بآداء لاعبي القلعة البيضاء أمام الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل ، و التي خسرها الأبيض بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " الهلال السعودي كان الأجهز فنيًا و بدنيًا ، على عكس الزمالك ، الذي يعيش في فترة راحة حاليًا بعد نهاية الموسم المنقضي و الذي توج به الأبيض بلقب الدوري العام ".

و أضاف : " الحُكم على السنغالي إبراهيما نداي ، و المغربي زكريا الوردي ، لاعبا الزمالك الجدد لا يجوز من المباراة الأولى ، و من الممكن تقييمهما بعد أكثر من مباراة في الدوري و دوري أبطال إفريقيا ، و أتوقع أن يكونا إضافة قوية للقلعة البيضاء ".

وفي وقت سابق رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة اليوم، عقب عودة البعثة إلى القاهرة قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة بعد خوض مواجهة الهلال السعودي في كأس "سوبر لوسيل".



وقرر المدير الفني خوض الفريق لتدريبه اليوم في الثامنة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.