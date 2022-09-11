بفستان صيفي.. إليسا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت إليسا في الصورة بإطلالة صيفية مرتدية فستان أنيق ، واعتمدت ترك شعرها منسدلا، وذلك من أحدث جلسة تصوير مما نال اعجاب متابعيها.

أزمة إليسا ومؤلف الأغنية

يذكر أن إليسا دخلت في أزمة مع الشاعر أحمد ماضي عندما أعلن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك رفضه طرح الأغنية لعدم حصوله على مستحقاته، الأمر الذي نفته اليسا من خلال مستشارها القانوني والذي أكد أن اليسا لديها كافة الأوراق التي تثبت ملكيتها للأغنية.

حفلات إليسا

وكانت إليسا أحيت مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية ما بين بيروت وتركيا وحققت الحفلات نجاحا كبيرا، حيث أن حفلاتها كانت كاملة العدد خاصة في حفل تركيا الذي شهد حضور عدد كبير من الجالية العربية هناك.