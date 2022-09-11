عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان صيفي.. إليسا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

إليسا
إليسا

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وظهرت إليسا في الصورة بإطلالة صيفية مرتدية فستان أنيق ، واعتمدت ترك شعرها منسدلا، وذلك من أحدث جلسة تصوير مما نال اعجاب متابعيها.

عن سوريا والإسلام .. إليسا ترد على اتهامين | شاهد

أزمة إليسا ومؤلف الأغنية

يذكر أن إليسا دخلت في أزمة مع الشاعر أحمد ماضي عندما أعلن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك رفضه طرح الأغنية لعدم حصوله على مستحقاته، الأمر الذي نفته اليسا من خلال مستشارها القانوني والذي أكد أن اليسا لديها كافة الأوراق التي تثبت ملكيتها للأغنية.

حفلات إليسا

وكانت إليسا أحيت مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية ما بين بيروت وتركيا وحققت الحفلات نجاحا كبيرا، حيث أن حفلاتها كانت كاملة العدد خاصة في حفل تركيا الذي شهد حضور عدد كبير من الجالية العربية هناك.

التواصل الاجتماعي جلسة تصوير صورة جديدة موقع التواصل الاجتماعي إطلالة صيفية فستان أنيق الفنانة اليسا اطلالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الذهب.. هبوط تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 90 جنيهًا

هدية لـ مرتضى منصور| الهلال يدرس منح مكافأة كأس سوبر لوسيل للزمالك

هذا اللاعب لن ينضم رسميا .. شوبير يوجه صدمة لعشاق الزمالك

أب يحذر الأسر من حمل أطفالهم لزجاجات المياه بسبب هذه الحادثة

ارتفع 8 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-9-2022

علشان ناجح بيهاجموني ويشتكوني.. مفاجأة جديدة عن قضية مجدي عبدالغني |فيديو

أجبرهم على مشاهدة أفلام جنسية.. مدرس يهتك عرض 7 أطفال في مدرسة بالهرم

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. تظهر اليوم كن أول الحاصلين عليها

ترشيحاتنا

بعد طرح موديل 2023.. زيادة جديدة في أسعار نيسان صني

حصل على 34 إنذارا.. 10 معلومات عن برونو سافيو راقص سامبا الأهلي

وزيرة التخطيط :مشروع تنمية الأسرة يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية

عبوات مغشوشة.. هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي شهير لعلاج الأطفال

21 عامًا على أحداث 11 سبتمبر.. تفاصيل أصعب يوم في تاريخ أمريكا

بلجيكا تشيد بتعاون مصر في مجال الهجرة النظامية ومكافحة «غير الشرعية»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان زواجه.. صور رومانسية جمعت بين سعد لمجرد وزوجته.. شاهد

شاهد.. تشارلز ملك بريطانيا في الزي السعودي ويرقص بالسيف| فيديو

ابن عمرو دياب يثير الجدل بصورة على إنستجرام.. والجمهور: مين ده

إزاي تفطر بـ 3 جنيه .. طريقة عمل مربى رخيصة وشهية

فيديو

صديقة ثم حبيبة وزوجة.. خطوبة سعد لمجرد وغيثة العلاكي

بعد عام واحد فقط .. انفصال على ربيع عن زوجته الثانية

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ