أستاذ تخطيط عمراني: مصر تشهد نهضة عمرانية لم تحدث من قبل| فيديو

أكد أحمد عبدالله أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أن مدينة أسيوط ذات كثافة سكانية عالية للغاية، وبها اختناقات مرورية بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى قلة الخدمات المجتمعية بها، مثل المدارس ، ولا يوجد بها مناطق خضراء، مما يؤدي إلى إنخفاض جودة الحياة للمواطن في مدن الصعيد.

كيف تم

التخطيط العمراني للمدن الجديدة



قال أحمد عبدالله، أثناء استضافته مع برنامج"8 الصبح " المذاع على فضائية "DMC"، إن إنشاء المدن الجديدة "مدن الظهير الصحراوي" ، مثل :أسيوط الجديدة، و المنيا الجديدة، و سوهاج الجديدة، أدى إلى تخفيف التكدس في المدن، مع وجود مساحات كبيرة، وخدمات مجتمعية، ومناطق خضراء.

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أن المدن الجديدة تمتاز بنشأتها وفقاً لأسس علمية سليمة، وبها مساحات و فراغات كبيرة، و طرق جيدة، وأماكن إنتظار السيارات، وذلك يؤدي إلى تيسير حياة المواطن المصري في المدينة، مؤكداً أن مصر تشهد نهضة عمرانية لم تحدث من قبل على مدار الأعوام الماضية.

وأوضح أحمد عبدالله، أن الطرق الجديدة تسبب تسهيل عملية التبادل التجاري بين مدن مصر، وبين مصر و الدول العربية، وتُشجع على الاستثمار داخل مصر، لافتاً إلى أن المدن الذكية هي المدن التي يتم تخطيطها وفقاً لروح العصر ، والعصر الحالي يحتاج إلى التعامل بالكمبيوتر والرقمنة.