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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربنا شاهد.. عبير صلاح الدين تفتح النار على محمد صبحي بسبب الفلوس|تفاصيل

عبير صلاح الدين
عبير صلاح الدين

حلت الفنانة عبير صلاح الدين ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج “كلام الناس"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وتصدر اسمها مواقع البحث الفترة الأخيرة بسب أزمتها مع الفنان  محمد صبحي  .

عبير صلاح الدين تكشف عن خلاف قديم مع محمد صبحي

كشفت الفنانة عبير صلاح الدين، لأول مرة خلافها مع الفنان محمد صبحي، وعدم تعاونها معه في الأجزاء الأخيرة من مسلسلهما الشهير “يوميات ونيس”.

وقالت: "الحقيقة بتزعل، لو قلت الحقيقة هزعل ناس كتير جدا، وهيزعلوا مني ناس كتير، وهتهاجم جامد واللجان الإلكترونية هتدخل هتروقني ومحدش هيصدقني، وهيقولوا هو اللي عملها بس ربنا شاهد وربنا عارف".

وأضافت: "بعد 10 سنوات رجعنا نعمل الجزء السادس، وكان حلو وفيه نجوم كثيرة، وعمل رد فعل كويس"، وتابعت: "الجزء السابع مكنش ينفع إننا نكمله، لأنه كان مط وتطويل وحصل فيه خلافات كتير وتوقف التصوير مدة 6 شهور صورنا فيه شغل وناس اتخانقوا مع بعض فمشيو فاضطرينا نعيد التصوير تاني ببلاش بدون أجر".

خلصنا الجزء السابع بطلوع الروح

واستطردت: "كملنا الجزء السادس وإحنا في حالة شد وجذب وناس مشيت وناس قعدت"، موضحة: "أنا كانت مشاهدي فيه صامتة، ولما خلصنا الجزء السابع بطلوع الروح، وأما قالوا هنعمل التامن أنا رفضت فمحمد صبحي قالي إزاي تعملي كده".

 

عبير صلاح الدين تفتح النار على محمد صبحي: الأبواب كلها قفلت في وشي

كشفت الفنانة عبير صلاح الدين، أسباب هجرتها إلى كندا، قائلة: "استمريت في كندا لمدة 6 سنوات"، وتابعت: "غيرت كارير حياتي، وقررت أشوف حاجة تانية أعملها غير الفن والتمثيل لذلك قررت أهاجر لكندا".

وأضافت: "الشخص إذا لقى الأبواب كلها قفلت في وشه يدور على حاجة تانية في حياته ممكن يكون ربنا عايزه يروح لها"، واستطردت: "أما حسيت إن الأبواب كلها قفلت في وشي هاجرت إلى كندا".

تفاصيل مأساة عبير صلاح الدين مع ونيس

 

عبير صلاح الدين 

 

يعتبر مسلسل “يوميات ونيس” أحد أشهر المسلسلات التي لاقت ترحيبا كبيرا لدى جمهور مشاهدي الدراما المصرية، فاشتهر بخفة الظل وتقديم صورة راقية للمجتمع المصري البسيط، فكان قريبا إلى قلوب المشاهدين، بطاقم عمل المسلسل المميز الذي علق في أذهانهم.

واحدة من الفنانات التي علقت في أذهان الجمهور من خلال دورها في مسلسل “يوميات ونيس”، وعرفها المشاهدون بدور “عبلة” هي الفنانة عبير صلاح الدين، التي اختفت عن الساحة الفنية بعد عملها في المسلسل، وتركت تساؤلات عديدة حول سبب اختفائها المفاجئ وهجرتها إلى كندا رغم موهبتها الفنية الكبيرة وخفة ظلها. 

كيف تسبب عائلة ونيس في ابتعاد عبير صلاح الدين عن الفن

بينما كانت الفنانة عبير صلاح الدين تجسد دور عبلة في مسلسل “يوميات ونيس”، في عدد من مواسمه، شعرت بأنها لن تتمكن من تقديم جديد يخدم دورها فيه، فقررت الانسحاب من الدور، والاتجاه إلى تقديم أعمال فنية أخرى، رغم تحذيرات من زملائها في العمل، موضحة في أحد اللقاءات التليفزيونية: «رفضت استكمال تصوير باقي أجزاء مسلسل ونيس، شعرت أني لا أقدم جديدا، من حقي كممثلة أرفض الدور لو مش حاسة إني هقدم جديد، وأنا مش هحرق الشخصية بعد نجاحها، لأني فنانة بحب فريق العمل والمصداقية عندي أهم شيء».

وتابعت عبير صلاح الدين: «مكنتش قادرة أعمل كده لأن الممثل مش آلة هتدوس على زراير يشتغل لأ لازم يكون في إحساس، زملائي الفنانين حذروني، قالولي كده مش هتشتغلي وهتقعدي في البيت، لكن أنا قلت الرزق بتاع ربنا وحاولت كتير لكن كل البيبان كانت متقفلة، لحد ما جالي اكتئاب خمس سنين من 2010 لحد 2015، وكل المحطات بتتقفل في وشي».

عبير صلاح الدين محمد صبحي توك شو عائلة ونيس مأساة عبير صلاح الدين مع ونيس

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