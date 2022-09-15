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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار النادي الأهلي.. تصريح جريء من نجم الفريق الجديد وسيراميكا كليوباترا يحصل على توقيع ثنائي الأحمر

صدى البلد

أخبار النادي الأهلي …شهد النادي   الأهلي على مدار الساعات الماضية ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي يرصدها لكم صدى البلد في السطور التالية :-

-سافيو: اخترت النادي الأعظم بإفريقيا.. وهدفي المشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية

أكد اللاعب البرازيلي برونو سافيو، المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بهذه الخطوة، مشددا على أن لديه طموحات كبيرة لتحقيقها من خلال ارتداء قميص الفريق، ويشعر بشغف كبير لبدء تجربته الجديدة. 

 

-خلال ساعات .. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

يعلن النادي الأهلي، خلال ساعات، عن صفقة جديدة تم الانتهاء منها ليتم قيدها محليًا وأفريقيًا.

-شوبير يزف بشري سارة لجماهير الأهلي ..تفاصيل

زف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشري سارة لجماهير الفريق الأحمر بشان صفقات موسم الانتقالات الصيفية.

 

-تعرف على تفاصيل مران الأهلي المسائي.. اليوم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي الذي أقيم على ملعب التتش تحت قيادة السويسري مارسيل كولر ‏استعدادًا للموسم الجديد، والذي يستهله الفريق بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش ‏الرواندي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

 

-هدية.. نجم إفريقي بمواصفات أوروبية في الأهلي| تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن هدية ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، إلى الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

-سيراميكا كليوباترا يضم ثنائي الأهلي رسميًا

 

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، عن تعاقده مع أحمد رمضان بيكهام، قلب دفاع النادي الأهلي، و محمد شكري، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 3 مواسم لكل لاعب.

 

-برعاية قطرية.. ستاد عالمي لـ الأهلي بمواصفات أوروبية

فجر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن بناء ستاد النادي الأهلي، خلال المرحلة المقبلة.

 

-الحاوي الجديد.. برونو سافيو يحصل على قميص وليد سليمان في الأهلي

 

أكد الإعلامي أمير هشام، أن البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، سوف يحصل على القميص رقم 11 داخل الفريق.

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