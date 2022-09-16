سرقوا بوابات المقابر.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس سنتين بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الغربية من ضبط 3 أشخاص "إثنين منهم لديهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الغربية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر مُتخذين من دائرة مركز شرطة السنطة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقوبة السرقة



نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.