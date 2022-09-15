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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صلّت الفجر وماتت..وفاة الحاجة سنية أكبر معمرة بالبحيرة عن عمر 102 عام

وفاه اكبر معمرة فى
وفاه اكبر معمرة فى البحيرة

شهدت قرية قنديل التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة مساء اليوم تشييع جثمان "سنية عبده قنديل" إحدى معمرات البحيرة عن عمر يناهز 102 عام دون إصابتها بأمراض وسط حزن خيم على أهالي القرية كونها محبة للعمل الخيري.

وقال عبدالحميد على، أحد أهالي قرية  الحاجة سنية، إنها لم تكن تعاني من أمراض حيث تعودوا على رؤيتها جالسة أمام منزلها بشكل دائم.

ويشير نجلها" قنديل " إلى انها كانت تحمل الحلوى لتوزعها على الأطفال، بالإضافة إلى إكرامها الباعة الجائلين أيضا الذين يجوبون القرية، مشيرا إلى أنها تعرضت لغيبوبة ذات مرة وتوقعوا وفاتها عقب ذلك إلا أنه في اليوم التالي تحسنت صحتها مرة أخرى.

وذكر حفيدها "فتحي قنديل " أن لديها 4 أبناء و30 حفيدا، مضيفا أنها من مواليد 1920، وتوفيت عن عمر يناهز 102 عام دون إصابتها بأمراض، وبشكل مفاجئ.

"كانت بتاكل السمك واللحوم المسلوقة"

واصل حفيدها حديثه عن صحة جدته بتلك الكلمات، مشيرا إلى أنها كانت تتمتع بصحة جيدة وتحافظ على أكلها والنظام الغذائي الصحي الأمر الذي دفع عنها الإصابة بالعديد من الأمراض.

البحيرة محافظة البحيرة مركز دمنهور النظام الغذائي أكبر معمرة تشييع جثمان أهالي قرية بمحافظة البحيرة

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