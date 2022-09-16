عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

معرفتش أربى.. نهى العمروسي تثير جدلا بصورها بعد خروجها من السجن |شاهد

صدى البلد

 


 


 

اثارت الفنانة نهى العمروسى، جدلا على السوشيال ميديا بعد ان حلت ضيفة على برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة"ام بى سى مصر"، متحدثة عن مشوارها الفنى، وسبب ابتعادها عن التمثيل مؤخرا.


 

تداول رواد  السوشيال ميديا مجموعه من اطلالات  الفنانة نهى العمروسى، بعد اخر ظهور لها باطلالة جريئة.


 

حيث تعتمد  الفنانة نهى العمروسى، على  الظهور باطلالاتها الانيقة والمميزة التي تخطف بها الأنظار بانوثتها من خلالظهورها بفساتين  وملابس كاجوال  تبرز انوثتها.


 

وتعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي تكشف عن انوثتها وجمالها.


 

لذا ننشر لكم فى هذا التقرير بعض اطلالتها التى اثارت الجدل.


 

وأكدت العمروسى، أن ابنتها نازلي مصطفى كريم، استطاعت تجاوز أزمتها التي تصدرت الرأى العام بداية 2021 .


 

وتابعت العمروسى قائلة:أنها خلال أزمة أبنتها لم تصرح بأى تصريح، معقبة:" غلطت فى تربية بنتى وغلطات كبيرةكمان ولكن لم أقصد".


 

وأضافت نهى العمروسى، أنها لم تلجأ لأي شخص خلال أزمة ابنتها، معقبة:" لجأت لربنا".

 

DCCA8B83-30F5-4BA0-8F46-7A7C1F20142B
DCCA8B83-30F5-4BA0-8F46-7A7C1F20142B
38053027-748C-42BA-9934-680E4B76A285
38053027-748C-42BA-9934-680E4B76A285
90F5CE28-78CD-465E-879A-697B686C4756
90F5CE28-78CD-465E-879A-697B686C4756
167B83F2-A13C-4A76-89DD-B307F6EAC40C
167B83F2-A13C-4A76-89DD-B307F6EAC40C
E57BCF1A-BD39-4612-AF2D-A08ED922BDF5
E57BCF1A-BD39-4612-AF2D-A08ED922BDF5
A2E51E56-E233-41AC-8DD4-197F4201811C
A2E51E56-E233-41AC-8DD4-197F4201811C
0480E175-7838-41C7-ABBC-55F3BBE14993
0480E175-7838-41C7-ABBC-55F3BBE14993
ابنة نهي العمروسي اخبار نهى العمروسى نهى العمروسي الفنانة نهى العمروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. خبير لوائح: الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الثانية بسبب كهربا .. فيديو

الزمالك خسر الصفقة.. مصطفي فتحي في بيراميدز رسمياً

بأمر مارسيل كولر.. كهربا خارج قائمة الأهلى الأفريقية رسميا

صدمة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة

قبلات ومايوه بكيني .. ظهور صادم لـ سعد الصغير وزوجته على البحر |فيديو

أزمة محمد صبحي انتهت..ماذا فعل رئيس فاركو في الزمالك ..فيديو

أول رد من التعاون على أنباء انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز|خاص

تحرك جديد من كهربا لحسم غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

چيب فوق الركبة.. هيفاء وهبى تثير جدلا بالتاتو|شاهد

بعد تصدرها تريند.. اطلالات مثيرة وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

ترشيحاتنا

التضخم والركود .. هل العالم أمام كارثة اقتصادية قريبة؟

حرب باردة جديدة.. الولايات المتحدة تقضي على الصين بالبطيء

رام تكشف عن شاحنتها الجديدة "بروماستر 2023" ..صور

نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2022 .. الحد الأدنى 242 درجة

قراءة القرآن قبل الجمعة .. حكمها ودعاء يقضي لك 100حاجة قبل الفجر

بعد خسائر روسيا الفادحة.. هل وصلت حرب أوكرانيا إلى نقطة تحول؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوزن زائد.. إطلالة داليا البحيرى الأخيرة تضعها فى موقف محرج|شاهد

چيب فوق الركبة.. هيفاء وهبى تثير جدلا بالتاتو|شاهد

توب شفاف … سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

اكتشف تأثير القهوة على خصوبة الرجال

فيديو

تطبيق اليوم الرياضي ودمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في المدارس/فيديو جراف

موافق اشتغل مع محمد رمضان ..أول تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

عملة معدنية بـ 2 جنيه قريبًا في الأسواق .. ما علاقة نجيب ساويرس ؟ "فيديوجراف"

هاجموا سيارته..أحمد شيبة يتشاجر مع معحبيه بسبب صورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

محمد حبيب

موسوعة "دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة".. قراءة وتقييم

حسين مرسي

أزمة المناخ وتحدي البقاء

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ