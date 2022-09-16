معرفتش أربى.. نهى العمروسي تثير جدلا بصورها بعد خروجها من السجن |شاهد









اثارت الفنانة نهى العمروسى، جدلا على السوشيال ميديا بعد ان حلت ضيفة على برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة"ام بى سى مصر"، متحدثة عن مشوارها الفنى، وسبب ابتعادها عن التمثيل مؤخرا.





تداول رواد السوشيال ميديا مجموعه من اطلالات الفنانة نهى العمروسى، بعد اخر ظهور لها باطلالة جريئة.





حيث تعتمد الفنانة نهى العمروسى، على الظهور باطلالاتها الانيقة والمميزة التي تخطف بها الأنظار بانوثتها من خلالظهورها بفساتين وملابس كاجوال تبرز انوثتها.





وتعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي تكشف عن انوثتها وجمالها.





لذا ننشر لكم فى هذا التقرير بعض اطلالتها التى اثارت الجدل.





وأكدت العمروسى، أن ابنتها نازلي مصطفى كريم، استطاعت تجاوز أزمتها التي تصدرت الرأى العام بداية 2021 .





وتابعت العمروسى قائلة:أنها خلال أزمة أبنتها لم تصرح بأى تصريح، معقبة:" غلطت فى تربية بنتى وغلطات كبيرةكمان ولكن لم أقصد".





وأضافت نهى العمروسى، أنها لم تلجأ لأي شخص خلال أزمة ابنتها، معقبة:" لجأت لربنا".

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