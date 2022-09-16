ظهرت بدون حجاب.. ماذا قالت سهير رمزي عن ارتدائه ولماذا خلعته

مفاجأة أثارت تعجب الكثير من جمهور ومتابعي الفنانة سهير رمزي، حيث ظهرت بدون حجاب في أحدث المناسبات الإجتماعية تواجدت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والمشاهير في مجال الرياضة والإعلام.

سهير رمزي تظهر دون حجاب

شهد الوسط الفني حفل زفاف ابنة الكاتب محمد هاني والمذيعة سهير جودة، وسط حضور عدد كبير من المشاهير في مجال الرياضة والإعلام، ونجوم الفن منهم إلهام شاهين وليلى علوي، وعلي الحجار، وحنان مطاوع والفنانة التي فاجأت الجميع بخلعها الحجاب سهير رمزي.

ظهرت الفنانة سهير رمزي بصحبة زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني، في كامل أناقتها وشعرها منسدل فوق كتفها، دون حجاب، مثيرة حالة من التساؤلات حول سبب خلعها الحجاب بعد كل تلك السنوات.

الفنانة سهير رمزي وزوجها رجل الاعمال علاء الشربيني

ربنا طلب مني أتغطى وانا متغطية

بعد أن فاجأت الفنانة سهير رمزي بارتدائها الحجاب لمدة 20 سنة عاملة، إلا أنها صدمت الجميع بقرار خلعها له بعد كل تلك المدة، موضحة سبب ذلك في إحدى اللقاءات التليفزيونية : « أنا مبخافش من الناس.. مباخفش غير من اللي خالقني، ربنا طالب مني اني اتغطي، وانا متغطية».

لماذا خلعت سهير رمزي الحجاب؟

وتابعت: « الغطا اللي انا متغطياه كان صعب في شغلي، وكنت رفضت الشغل على مدار 20 سنة، وبعد زواجي من علاء الشربيني، بقى عندي فراغ كبير لأنه رجل أعمال وبيسافر وبكون لوحدي، فقررت ارجع للتمثيل، وبدأت أمثل بالحجاب، لكن في بعض الأدوار وجدت أنها لا تستلزم ارتداء الحجاب، فبدأت تُظهر بعض الخصلات من شعرها».

وأكدت سهير رمزي على انها لم تُصاب بالضعف أمام خلع الحجاب، إلا أن قناعاتها تغيرت، قائلة « قعدت مع نفسي قولت ايه اللي انا بعمله ما هو ياابيض يااسود، فقررت خلع الحجاب، وقولت انتي حجابك في تصرفاتك ونيتك واللي هيحاسبك ربنا مش الناس».

الفنانة سهير رمزي

المهم الاحتشام لكن مش مهم الشعر

أشارت الفنانة سهير رمزي إلى أنها توصلت في النهاية إلى أن أهم شئ هو احتشامها، لكن مسأله الشعر ليست ضرورية، موضحة: « المهم الاحتشام اللي انا فيه انما مش مهم حكاية الشعر، لاني مش في عز مجدي وشهرتي، انا دلوقتي في سن كبير ومتجوزة وست عادي فمحدش هيبصلي، لكن في عز مجدي كان ممكن يتبصلي».