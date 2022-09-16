13 محطة وسرعة فائقة.. أين ومتى يمكنك ركوب مونوريل 6 أكتوبر؟

تولي الحكومة المصرية متمثلة في وزارة النقل والمواصلات، اهتمام كبير بتوفير وسائل نقل آمنة وسريعة للمواطن، وفي نفس الوقت تكون صديقة للبيئة، فكان المونوريل أحد أفضل مشروعات النقل الحديثة التي من شأنها توفير سبل الراحة والسرعة للمواطنين، بأسعار مناسبة لهم، وبمظهر حضاري يليق بالجمهورية الجديدة.

يجري العمل في الوقت الحالي على قدم وساق لتنفيذ مشروع المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ضمن خطة الحكومة المصرية لتيسير حركة الانتقالات بين شرق وغرب القاهرة باستخدام وسيلة انتقال سريعة ومريحة للمواطنين.

المونوريل يربط شرق القاهرة بغربها

تُنفذ الدولة المصرية مشروع مونوريل غرب النيل «مونوريل 6 أكتوبر»، ليربط مع القطار الكهربائي السريع والخط مع محطة قطارات الصعيد في محطة بشتيل.

يشمل خط مرور مونوريل 6 أكتوبر المناطق من المهندسين إلى أكتوبر الجديدة، مرورًا بمناطق « الطريق الدائري، المريوطية، المنصورية، طريق القاهرة/ اسكندرية الصحراوي، هايبر وان في منطقة الشيخ زايد، جهينه، هيئة المجتمعات العمرانية، الحصري، دار الفؤاد، المنطقة الصناعية»

يبدأ خط مونوريل غرب النيل من منطقة حدائق أكتوبر مرورًا بالمنطقة الصناعية ثم محطة منطقة المولات، ثم الحصري وهي المحطة الأكثر كثافة بالمواطنين، ثم محطة نقابة المهندسين، ومحطة جامعة النيل، وهايبر وان لخدمة أهالي الشيخ زايد، ثم محطتين الصحراوي ووادي النيل، لينتهي عند محطة بشتيل.

مواصفات مونوريل 6 اكتوبر الجديد

يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم، ويشمل عدد 13 محطة تربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة «6 اكتوبر الجديدة».

يربط مونوريل 6 أكتوبر من خلال محطة وادي النيل، مع الخط الثالث لمترو الانفاق بمحطة الاستاد، ومحطة نقابة المهندسين في السادس من أكتوبر مع القطار الكهربائي الخفيف في محطتي العلمين والعين السخنة.

خطوط المونوريل التي تعمل الدولة على إنشائها

تعمل الدولة المصرية على تنفيذ خطين من المونوريل، أحدها في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو سيعمل على ربطها بالقاهرة الجديدة ومدينة نصر، أما الخطة الثانية هو مشروع مونوريل 6 اكتوبر - المهندسين، والذي سيرتبط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة وادي النيل بالمهندسين.

تصل أطوال خطي مشروع المونوريل إلى ما يقرب من 96 كم، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ممثلاً نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، حيث يتسم بكونه وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، فضلاً عن كونه موفر في استهلاك الوقود، ويخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

متى يمكنك ركوب المونوريل الجديد؟

يستمر العمل على إنشاء مشروع المونوريل على قدم وساق للانتهاء من العمل على مشروع المونوريل الجديد الذي يربط شرق القاهرة بغربها في الوقت المحدد لإنهائه في 2023 .

أسعار تذاكر المونوريل

حتى الآن لم تضع وزارة النقل مقترحات أسعار تذاكر المونوريل، إلا أن اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق أوضح أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند وضع قيمة التذكرة، ومفاجأة لذوي القدرات الخاصة «ذوي الهمم».