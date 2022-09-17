زيادة 40 ألف جنيه لأسعار تويوتا راش 2022 .. صور

ارتفعت القائمة السعرية الخاصة بإصدارات شركة تويوتا المقدمة داخل السوق المحلي، ومنها النسخة العائلية تويوتا راش موديل 2022، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 40 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة من هذه السيارة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة تويوتا راش 2022 بعد الزيادة الاخيرة

تويوتا راش موديل 2022

تقدر نسبة استهلاك السيارة تويوتا راش 2022 من الوقود بمتوسط 6.6 لتر عندما تخوض 100 كيلومتر، بينما دعمت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، بتقنية الدفع الامامي للعجلات، يعمل مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي.

تويوتا راش موديل 2022

ويمكن لمحرك السيارة تويوتا راش 2022 ضخ قوة قدرها 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران 136 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في فترة زمنية تستغرق 13 ثانية.

تويوتا راش موديل 2022

وتحتوي السيارة تويوتا راش 2022 على مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي وترفيهي، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، إلى جانب تجهيزات نظام صوتي وترفيهي، وحساسات ركن خلفية مزودة بكاميرا لسهولة التحكم.

تويوتا راش موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا راش موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى تويوتا راش موديل 2022 بسعر 440 ألف جنيه بدلًا من 410 الف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا راش موديل 2022 بسعر 470 ألف جنيه بدلًا من 430 الف جنيه.