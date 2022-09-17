رئيس غزل المحلة: انتظروا صفقات قوية

أكد علي العباسي رئيس نادي غزل المحلة، أن النادي سيعلن عن صفقات قوية خلال الأيام المقبلة.

قال علي العباسي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معظم أسماء المدربين الكبار اتعرضت علينا، وده بيدل على إن نادي غزل المحلة جاذب للمدربين الكبار واللاعبين الكبار، وده في حد ذاته نجاح"

وختم: "اتكلمنا مع بابافاسيليوس وكشفلنا عن المراكز اللي محتاجة دعم والأيام الجاية، هتشوفوا صفقات قوية في غزل المحلة"