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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس غزل المحلة: انتظروا صفقات قوية

على العباسى
على العباسى

أكد علي العباسي رئيس نادي غزل المحلة، أن النادي سيعلن عن صفقات قوية خلال الأيام المقبلة.
قال علي العباسي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معظم أسماء المدربين الكبار اتعرضت علينا، وده بيدل على إن نادي غزل المحلة جاذب للمدربين الكبار واللاعبين الكبار، وده في حد ذاته نجاح" 
وختم: "اتكلمنا مع بابافاسيليوس وكشفلنا عن المراكز اللي محتاجة دعم والأيام الجاية، هتشوفوا صفقات قوية في غزل المحلة"

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