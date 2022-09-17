بفستان قصير.. جانا عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة وضعتها في مأزق| شاهد

نشرت جانا عمرو دياب عدة صور وفيديوهات لها مع اصدقائها ، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

وتالقت جانا ، باطلالة جريئة ومثيرة عرضتها للانتقاد مرتدية فستان قصير فوق الركبة و نسقت مع هذه الاطلالة حقيبة صغيرة.

وتركت شعرها الكيرلى منسدلا على كتافيها .

يذكر ان جنا عمرو دياب كشفت عن تفاصيل معاناتها مع متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه أو ما يعرف بمرض ADHD الذي تسبب في طردها من المدرسة التي ألحقت بها في لندن.

ونشرت جنا عمرو دياب منذ أيام على حسابها بتطبيق انستجرام لأول مرة بيانا لها حول إصابتها بمتلازمة فرط الحركة، وهاجمت مدرستها لعدم تفهمهما لحالتها الصحية التي يترتب عليها قصور في واجباتها المدرسة وأنشطتها الحياتية ودرجات الاختبارات.

وقالت جنا عمرو دياب في حوار لها مع برنامج ET بالعربي، إنه تم تشخيص حالاتها بمرض ADHD بعد عامين من طردها من المدرسة، وأشارت إلى معاناتها كثيرا مع التحصيل العلمي وحصولها على درجات سيئة رغم محاولاتها القوية للدراسة والمذاكرة.