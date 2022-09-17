عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان قصير.. جانا عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة وضعتها في مأزق| شاهد

صدى البلد

نشرت جانا عمرو دياب عدة صور وفيديوهات لها مع اصدقائها ، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”. 

 

وتالقت جانا ، باطلالة جريئة ومثيرة عرضتها للانتقاد مرتدية فستان قصير فوق الركبة و نسقت مع هذه الاطلالة حقيبة صغيرة.

وتركت شعرها الكيرلى منسدلا على كتافيها .

يذكر ان جنا عمرو دياب كشفت عن تفاصيل معاناتها مع متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه أو ما يعرف بمرض ADHD الذي تسبب في طردها من المدرسة التي ألحقت بها في لندن.

 

ونشرت جنا عمرو دياب منذ أيام على حسابها بتطبيق انستجرام لأول مرة بيانا لها حول إصابتها بمتلازمة فرط الحركة، وهاجمت مدرستها لعدم تفهمهما لحالتها الصحية التي يترتب عليها قصور في واجباتها المدرسة وأنشطتها الحياتية ودرجات الاختبارات.

 

وقالت جنا عمرو دياب في حوار لها مع برنامج ET بالعربي، إنه تم تشخيص حالاتها بمرض  ADHD بعد عامين من طردها من المدرسة، وأشارت إلى معاناتها كثيرا مع التحصيل العلمي وحصولها على درجات سيئة رغم محاولاتها القوية للدراسة والمذاكرة.

 

جنا عمرو دياب اطلاله جريئه جانا عمرو دياب فرط الحركة وتشتت الانتباه جنا مرض ADHD

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. فيفا يحسم جدل مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2022

لو مخدتش الـ300 جنيه زيادة التموين |قدم فورا هذه الأوراق واصرفها الشهر المقبل

الزمالك يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

سماح أنور: بقالي17 سنة مش بشرب مياه خالص..فيديو

أصحاب الدولار هم الخاسرون.. قفزة كبيرة في قيمة العملة الخضراء بأمريكا

الدولار يرتفع عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه اليوم بعد الزيادة الأخيرة

بشرى من الحكومة| زيادة في المعاشات قريبا.. وهؤلاء محرومون من الصرف

هل تم الحجز على ممتلكاته.. حقيقة إفلاس الفنان أحمد الفيشاوي

موضوعات متعلقة

نفسي في حد أقوله بحبك.. نرمين الفقي تثير ضجة بتصريحاتها عن الرجال|شاهد

بحذاء غريب.. هيفاء وهبى تثير جدلا في أحدث ظهور|شاهد

ترشيحاتنا

خوفا من بوتين .. بايدن يرفض تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة

رشوان توفيق يصدم عادل إمام: أرفض تسميته بالزعيم لهذا السبب.. فيديو

فتحي سلامة ويحيى خليل نجوم حفلات دار الاوبرا.. الأربعاء القادم

أبرز اختصاصات الجامعات التكنولوجية وفقا للقانون

راجل يقف في ضهري..8 مواصفات في فتى أحلام نرمين الفقي..تعرف عليهم

Esim تعمل قريبا بمصر.. خبير اتصالات يوضح مزايا الشريحة الإلكترونية على الموبايل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماصة للدماء.. العثور على سمكة شيطانية نادرة وسط فيضانات حيدرأباد

باقل من ١٠ جنيه.. وصفة سحرية تخلصك من الكلف|تعرفي عليها

بفقدان للوزن.. مها أبوعوف تطل على جمهورها بـ وعد إبليس بعد وفاتها

بفستان قصير.. جانا عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة وضعتها في مأزق| شاهد

فيديو

فى عيد ميلاد ملكة التلقائية.. حقيقة اعتزال عبلة كامل وسر الهجوم عليها

كلاكيت ثاني مرة.. تسريب أغنيتين من ألبوم شيرين عبد الوهاب.. فيديو

خناقة أرض اللواء.. فتاتان تشعلان معركة بين 10مسلحين.. فيديو جراف

أكشن سابع مرة.. لبناني يقتحم بنكا في بيروت مطالبا بوديعته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ