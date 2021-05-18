بعد إعلان ابنة عمرو دياب إصابتها به.. كل ما لا تعرفه عن مرض فرط الحركة

بعدما فاجأت جانا ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر “إنستجرام” بإصابتها بمرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD من خلال رسالة وجهتها إلى مدرستها السابقة Queens Gate school، إليك كل ما لا تعرفه عن ذلك المرض وأعراضه عند الأطفال وكيف تتعاملين مع طفلك إذا كان مصابا به.

حالة مزمنة

وفقا لموقع “هيلث لاين”، مرض فرط الحركة هو حالة مزمنة تؤثر على ملايين الأطفال، وغالبًا ما تستمر حتى مرحلة البلوغ لتسبب مشكلات مستمرة، مثل صعوبة الحفاظ على الانتباه وفرط النشاط والسلوك الاندفاعي.

متى تقل الأعراض

قد يعاني الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا من تدني احترام الذات والعلاقات المضطربة وضعف الأداء في المدرسة.

تقل الأعراض أحيانًا مع تقدم العمر، ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص لا يتخلصون تمامًا من أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، لكن يمكنهم تعلم الاستراتيجيات ليكونوا ناجحين.

هل العلاج فعال

في حين أن العلاج لن يعالج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، إلا أنه يمكن أن يساعد كثيرًا في علاج الأعراض.

يشمل العلاج عادةً الأدوية والتدخلات السلوكية، ويمكن أن يحدث التشخيص والعلاج المبكر فرقًا كبيرًا في النتيجة.

أعراض انتبهى إليها

تشمل السمات الأساسية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عدم الانتباه والسلوك المفرط الاندفاعي.

تبدأ أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) قبل سن 12 عامًا، ويمكن ملاحظتها عند بعض الأطفال في وقت مبكر من عمر 3 سنوات.

يمكن أن تكون أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط خفيفة أو معتدلة أو شديدة، وقد تستمر حتى مرحلة البلوغ.

من الأكثر إصابة

يحدث اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في كثير من الأحيان عند الذكور أكثر من الإناث، ويمكن أن تختلف السلوكيات عند الأولاد والبنات.

على سبيل المثال، قد يكون الأولاد أكثر نشاطًا وقد تميل الفتيات إلى عدم الانتباه بهدوء.

متى ترى الطبيب

إذا كنت قلقًا من ظهور علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على طفلك، فاستشر طبيب الأطفال أو طبيب الأسرة.

قد يحيلك طبيبك إلى اختصاصي، مثل طبيب أطفال أو طبيب نفسي أو طبيب أعصاب للأطفال، ولكن من المهم إجراء تقييم طبي أولاً للتحقق من الأسباب المحتملة الأخرى لصعوبات طفلك.

علامات شائعة

فيما يلي 3 علامات شائعة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال:

1. التململ

غالبًا لا يستطيع الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الجلوس بلا حراك، قد يحاولون النهوض والركض أو التململ أو التقلص في كرسيهم عند إجبارهم على الجلوس.

2. مشاكل اللعب

يمكن أن يجعل التململ من الصعب على الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه اللعب بهدوء أو الانخراط بهدوء في الأنشطة الترفيهية.

3. قلة التركيز

قد يواجه الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في الانتباه، حتى عندما يتحدث شخص ما معه مباشرةً.