AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هل الفركتوز مرتبط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
هل الفركتوز مرتبط
هل الفركتوز مرتبط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

 كشف الباحثون كيف يمكن ربط نظام غذائي غني بالفركتوز بالاندفاع والعدوانية.

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن كاثرين فولز كوميرشال / جيتي إيماجيس، قال يؤدي الاستهلاك العالي للفركتوز إلى تحفيز الاندفاع والعدوانية ، وهي سلوكيات مشابهة لاستجابة البحث عن الطعام في الحيوانات.

الفركتوز هو مصدر للطاقة. ولكن في العديد من الحيوانات ، يؤدي أيضًا إلى استجابة البحث عن الطعام ، على غرار ما يحدث في الجوع.

تتشابه العديد من السلوكيات التي تظهر مع استجابة البحث عن الطعام مع أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاضطراب ثنائي القطب.

الغذاء له تاريخ طويل في استخدامه لتغيير ما نشعر به.

الكافيين لزيادة اليقظة العقلية. يمكن أن تكون الأطعمة مثل المعكرونة والجبن أو البيتزا العميقة وجبة مريحة بعد يوم مرهق عاطفيًا. ويمكن أن تكون السلطة الطازجة هي الشيء الوحيد الذي نشعر فيه بالخمول.

الجانب الآخر هو أن ما نأكله يمكن أن يؤثر سلبًا أيضًا على مزاجنا - فكر في مخلفات ما بعد الحفلة ، وضباب الصباح قبل الكافيين ، وانهيار السكر في وقت متأخر من اليوم.

بشكل مزمن ، قد يساهم النظام الغذائي في ظهور الأعراض المتعلقة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) والاضطراب ثنائي القطب واضطرابات النمو العصبي الأخرى.

في حين أن العديد من الدراسات قد وجدت روابط بين النظام الغذائي - على وجه الخصوص ، السكر - والسلوكيات الملحوظة مع هذه الحالات ، فإن سبب الارتباط غير واضح.

اقترحت مجموعة من الباحثين من جامعة كولورادو أن الإجابة قد تكمن في ماضينا التطوري.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الارتباط الكامل بين النظام الغذائي واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، أو الاضطراب ثنائي القطب ، أو السلوك العدواني.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: اضطرابات الطعام تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات

المرض العقلي أو الإجهاد.. ما الذي يدفع الشخص إلى الانتحار؟

يعزز المزاج ويمنع التهاب القولون.. اكتشف فوائد حمض الأوليك

احذر.. تناول المشروبات الغازية يصيبك بهذا الخلل

ترشيحاتنا

شاهد.. فرجاني ساسي يوجه رسالة قوية لـ الزمالك وجماهيره قبل موقعه الرجاء

بعد إبعادها عن الكويت.. تفاصيل مثيرة تكشفها كيم كردشيان العرب

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

الصحف المغربية بعد فوز الأحمر.. لعنة الفراعة تصيب الوداد.. والأهلي يقترب من النهائي

سفير مصر في المغرب: فرجاني ساسي لن يعود مع الزمالك إلا بشرط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها