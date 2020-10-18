هل الفركتوز مرتبط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

كشف الباحثون كيف يمكن ربط نظام غذائي غني بالفركتوز بالاندفاع والعدوانية.

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن كاثرين فولز كوميرشال / جيتي إيماجيس، قال يؤدي الاستهلاك العالي للفركتوز إلى تحفيز الاندفاع والعدوانية ، وهي سلوكيات مشابهة لاستجابة البحث عن الطعام في الحيوانات.

الفركتوز هو مصدر للطاقة. ولكن في العديد من الحيوانات ، يؤدي أيضًا إلى استجابة البحث عن الطعام ، على غرار ما يحدث في الجوع.

تتشابه العديد من السلوكيات التي تظهر مع استجابة البحث عن الطعام مع أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاضطراب ثنائي القطب.

الغذاء له تاريخ طويل في استخدامه لتغيير ما نشعر به.

الكافيين لزيادة اليقظة العقلية. يمكن أن تكون الأطعمة مثل المعكرونة والجبن أو البيتزا العميقة وجبة مريحة بعد يوم مرهق عاطفيًا. ويمكن أن تكون السلطة الطازجة هي الشيء الوحيد الذي نشعر فيه بالخمول.

الجانب الآخر هو أن ما نأكله يمكن أن يؤثر سلبًا أيضًا على مزاجنا - فكر في مخلفات ما بعد الحفلة ، وضباب الصباح قبل الكافيين ، وانهيار السكر في وقت متأخر من اليوم.

بشكل مزمن ، قد يساهم النظام الغذائي في ظهور الأعراض المتعلقة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) والاضطراب ثنائي القطب واضطرابات النمو العصبي الأخرى.

في حين أن العديد من الدراسات قد وجدت روابط بين النظام الغذائي - على وجه الخصوص ، السكر - والسلوكيات الملحوظة مع هذه الحالات ، فإن سبب الارتباط غير واضح.

اقترحت مجموعة من الباحثين من جامعة كولورادو أن الإجابة قد تكمن في ماضينا التطوري.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الارتباط الكامل بين النظام الغذائي واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، أو الاضطراب ثنائي القطب ، أو السلوك العدواني.