AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على أضرار تناول الفاكهة خلال الوجبة الرئيسية .. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:26 ص
الفاكهة
الفاكهة
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الدكتورة ضحى عبده ، رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث ، إن هناك بعض الناس تحب دمج الفاكهة مع سلاطة وجبة الغداء  مثل حبات الرمان أو حبات لب عباد الشمس.

وأضافت د. ضحى عبده ، عبر مداخلة هاتفية  ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية ، " دى ام سى " ، أن الفاكهة مع الوجبة الرئيسية كسلاطة لا يوجد بها أى مشكلة.

وأشارت  رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث ، إلى أن الفاكهة تسبب مشاكل أساسية عند تناولها بعد الأكل مباشرة ، منوهة إلى أن الوجبات تستغرق سرعة هضم أطول من الفاكهة،   متابعة :" أن هناك بعض السلاطات المكونة من البرتقال أو التفاح ".

وتابعت أن التفاح الاخضر نسبة الألياف أعلى فيه ، وسلطة الافوكادو به مجموعة من الدهون العالية وفيتامينات وأملاح معدنية ويقاوم السرطان بصفة عامة.

وأكدت  رئيس قسم التغذية بالمركز القومي ان الفاكهة فى نصف الطعام كسلاطة لا يوجد منه ضرر ، وإنما لا يصح أن يكون وجبة كاملة ولكن مجرد أن تعطى طعما ، والاساسى فى الوجبة هي الخضروات الطازجة. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نظام غذائي صحي لعلاج الغازات وانتفاخ القولون

تناول مياه فى الصباح.. طبيبة تغذية توجه نصيحة مهمة للمواطنين.. فيديو

نصائح مهمة للأمهات.. حضري "لانش بوكس" متكامل للطفل خلال اليوم الدراسي

ترشيحاتنا

القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2021..صور

برسالة مؤثرة.. أحدث ظهور لـ أبوجبل من مباراة حرس الحدود.. شاهد

لماذا تم إخلاء نادي الزمالك من الأعضاء أمس؟.. مرتضى منصور يجيب

حسام حسن بينهم.. مصيلحي: 3 مرشحين لتدريب الاتحاد.. فيديو

موجز السوشيال ميديا: رسالة غريبة من بسمة وهبة لجمهورها.. رامي جمال يغازل متابعيه بعدة صور.. وأبو جبل يُغرِّد عن مباراة حرس الحدود

بفستان مشجر.. منى ممدوح بإطلالة ناعمة على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. منى ممدوح بإطلالة ناعمة على إنستجرام

ظل هاربًا 3 سنوات .. لدغة ثعبان تجبر مجرمًا على تسليم نفسه للشرطة

بعد تحذير الأرصاد .. 5 مشروبات لترطيب الجسم وتقوية المناعة