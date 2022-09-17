تتطلع إلى الكمال .. 17 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

قالت خبيرة التجميل ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام جيد جدا توفر لك حيوية كبيرة وتزودك بالطاقة لتجديد نشاطاتك والقيام بالمساعي المطلوبة. وحمل اليك فرصا كثيرة تحسن من اوضاعك المهنية والمادية فتقتحم كل الساحات التي تتعلق بأعمال مشتركة لك او قضية عامة تزول بعض المشاكل بحيث يدفعك للحوار والتواصل مع محيطك بشكل فعّال ومثمر.



مواليد اليوم السبت 17 أيلول سبتمبر من برج العذراء



تتمتع مولودة اليوم من برج العذراء بحس عالٍ من العاطفية والمشاعر، غالباً ما تتطلع إلى الكمال، وهنا قد تصاب أنثى العذراء بخيبات الأمل والانتكاسات، وقبل أن تدخل في أيّ علاقة عاطفية، تقوم بتحليل لشخصية الطرف الآخر، وتبحث في عيوبه، وتحاول جاهدةً اكتشاف حقيقة مشاعره، وعليه فمن الصعب أن تجد حب حياتها نظراً لمتطلباتها التي يصعب في بعض الأحيان إيجادها في شخص واحد.

ولكن بمجرد أن تجد الرجل تصبح متمة به، ومخلصة له، كما تتميز امرأة برج العذراء بشخصيتها الودودة واللطيفة والمحببة للتعامل مع الآخرين، وبما أنها شخصية مثالية فمن المنطقي أن تنجح علاقتها مع شريك حياتها، وذلك بسبب التأني في اختيارها له.