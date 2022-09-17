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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد اشتعال الخلاف.. طارق الشناوي: شقيق الزعيم عادل إمام أخطأ في حقي

عادل إمام
عادل إمام

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، سر خلافه مع شقيق الزعيم عادل إمام، موضحا:" شقيق الزعيم  أخطأ في حقي، لأني لم أقل شيئاً سوى أنني لا أملك الإجابة على عودة عادل إمام للتمثيل مرة أخرى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بقناة "المحور"،:"  عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام صرح بأن هناك فيلم اسمه الواد وأبوه إخراج رامي عادل إمام، بمشاركة محمد عادل إمام، وهذا الفيلم سوف يتأخر عامًا، وكنا نتمنى عودة عادل إمام مرة أخرى.

وأضاف:" أتمنى أن يعود عادل إمام للتمثيل مرة أخرى واعتبر عادل إمام منحة الإله، وكتبت هذا في أكثر من مرة في مقالتي.

وأشار إلي أن الفنان عادل إمام عادل إمام غاب عن السينما لمدة 11 عامًا ولكنه على التليفزيون غائب منذ 3 سنوات.

محمد عادل امام الفنان عادل إمام الزعيم عادل امام طارق الشناوى شقيق الزعيم

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