ربنا هيكافئه.. الباز: عادل إمام سيدخل الجنة بدون حساب لإسعاده الملايين

قال الإعلامي محمد الباز، إن الفنان عادل إمام لن يقدم أعمال فنية جديدة لأن الحالة الصحية له لا تسمح أبدا، ليس فقط بمجرد الوقوف أمام الكاميرا، بل هو يعاني من أعراض زهايمر.

وأضاف “الباز” خلال برنامجه “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “أتمني له تمام الصحة وأتمني أن هذا الجدل أن يتوقف.. وعادل إمام فنان أسعد الملايين وهذا أمر حقيقي.. وأنا قولت أن عادل إمام هيدخل الجنة بدون حساب لأن ربنا هيكافئ اللي بيسعدوا الناس.. وهذا الرجل أسعد الملايين من الناس.. وهو رجل مؤثر وسيظل مؤثر فى الأجيال القادمة”.

وتابع: “الأستاذ عادل إمام الآن فى عمر الـ82.. واشتغل في تلك السنوات حوالي 65 عاما متواصلة.. وفى سنواته التمثيلية الأخيرة لجأ إلى التليفزيون عندما خذلته السينما”.

وأشار إلى أنه فى آخر مسلسل للفنان عادل إمام كان ظاهر جدا حالته الصحية، معقبا: “بحب عادل إمام جدا وهو نجمي المفضل.. والآن ما يحدث من نقاشات لا يليق بتاريخ الزعيم”.