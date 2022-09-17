من غير ما تروح الأحوال المدنية.. اتصل بـ 15340 البطاقة هتجيلك ديلفرى للبيت

استخراج بطاقة الرقم القومى ، يزيد البحث عنها عبر محرك البحث جوجل، واتاحت وزارة الداخلية خدمة للتسهيل على المواطنين اللذين يرغبون فى الحصول على بطاقة رقم قومى بالمنزل دون التوجه الى مقار الأحوال المدنية وهى تخصيص ارقام لتلقى طلبات المواطنين وتوجيه مأموريات لمنازلهم لتصويرهم وتسليمهم البطاقة الجديدة .

استخراج البطاقة من المنزل

أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين الحصول على بطاقة الرقم القومى من خلال الاتصال بالخط الساخن 15340 او 15341 وتوصيلها حتى المنزل، في إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

استخراج بطاقة رقم قومى من التليفون

أتاحت وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال الخط الساخن وذلك ضمن عدة إجراءات أعلنتها خلال الفترة الماضية للتسهيل على المواطنين في استخراج مصدرات الأحوال المدنية .

استخراج البطاقة من البريد

كما أتاحت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات خدمة استخراج او تجديد بطاقة الرقم القومى من خلال مكاتب البريد حيث يقوم المواطن بالدخول على موقع وزارة الداخلية على الانترنت واختيار خدمات قطاع الأحوال المدنية ثم اختيار خدمة بطاقات الرقم القومى وملء البيانات واختيار مكان التسليم فى اقرب مكتب بريد تابع له المواطن .

متى يتم استخراج بطاقة رقم قومى

متى يتم استخراج بطاقة رقم قومى .. بمجرد بلوغ سن الـ16 عاما، حيث المواطن المصرى فى استخراج بطاقة رقم قومى والتى يتعامل من خلالها بجميع المصالح والمؤسسات.

طرق استخراج بطاقة الرقم القومى

أتاحت وزارة الداخلية عدة طرق للمواطنين لاستخراج بطاقة الرقم القومى إما عن طريق التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدنى او طلب الخدمة من خلال موقع الوزارة على الانترنت ، او طلب الخدمة من خلال الخط الساخن التابع لقطاع الأحوال المدنية .

استخراج البطاقة اون لاين

أتاحت الوزارة استخراج بطاقة الرقم القومى اون لاين من المنزل عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت كما يلي :

1-استخراج بطاقة اون لاين يستوجب الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId

2- وضمن طريقة استخراج البطاقة اون لاين يتم بعد الدخول على الموقع اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين

3- يتم بعد ذلك الضغط على زر بطاقة الرقم القومى

4- كما يتطلب استخراج بطاقة الرقم القومى اون لاين من البيت ادخال البيانات المطلوبة

5- وأخر خطوة لـ استخراج بطاقة رقم قومى اون لاين يجرى اختيار اختيار دفع الرسوم إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.

