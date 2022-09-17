عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من غير ما تروح الأحوال المدنية.. اتصل بـ 15340 البطاقة هتجيلك ديلفرى للبيت

الخط الساخن لاستخراج
الخط الساخن لاستخراج بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومى ، يزيد البحث عنها عبر محرك البحث جوجل، واتاحت وزارة الداخلية خدمة للتسهيل على المواطنين اللذين يرغبون فى الحصول على بطاقة رقم قومى بالمنزل دون التوجه الى مقار الأحوال المدنية وهى تخصيص ارقام  لتلقى طلبات المواطنين وتوجيه مأموريات لمنازلهم لتصويرهم وتسليمهم البطاقة الجديدة .

استخراج البطاقة من المنزل

أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين الحصول على بطاقة الرقم القومى من خلال الاتصال بالخط الساخن 15340 او 15341 وتوصيلها حتى المنزل، في إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

استخراج بطاقة رقم قومى من التليفون 
أتاحت وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال الخط الساخن وذلك ضمن عدة إجراءات أعلنتها خلال الفترة الماضية للتسهيل على المواطنين في استخراج مصدرات الأحوال المدنية .

txt

داندي مول وسيتى ستارز .. دلوقتي تقدر تستخرج فيش وتشبيه في دقائق

txt

الداخلية تُطلق نسخة مطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر موقعها بالإنترنت.. صور

استخراج البطاقة من البريد
كما أتاحت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات خدمة استخراج او تجديد بطاقة الرقم القومى من خلال مكاتب البريد حيث يقوم المواطن بالدخول على موقع وزارة الداخلية على الانترنت واختيار خدمات قطاع الأحوال المدنية ثم اختيار خدمة بطاقات الرقم القومى وملء البيانات واختيار مكان التسليم فى اقرب مكتب بريد تابع له المواطن  .

متى يتم استخراج بطاقة رقم قومى 
 متى يتم استخراج بطاقة رقم قومى .. بمجرد بلوغ سن الـ16 عاما، حيث المواطن المصرى فى استخراج بطاقة رقم قومى والتى يتعامل من خلالها بجميع المصالح والمؤسسات.

طرق استخراج بطاقة الرقم القومى

أتاحت وزارة الداخلية عدة طرق للمواطنين لاستخراج بطاقة الرقم القومى إما عن طريق التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدنى او طلب الخدمة من خلال موقع الوزارة على الانترنت ، او طلب الخدمة من خلال الخط الساخن التابع لقطاع الأحوال المدنية .

استخراج البطاقة اون لاين 
أتاحت الوزارة استخراج بطاقة الرقم القومى اون لاين من المنزل عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت كما يلي :

1-استخراج بطاقة اون لاين يستوجب  الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId

2- وضمن طريقة استخراج البطاقة اون لاين  يتم بعد الدخول على الموقع اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين
3- يتم بعد ذلك الضغط على زر بطاقة الرقم القومى
4- كما يتطلب استخراج بطاقة الرقم القومى اون لاين من البيت ادخال البيانات المطلوبة 
5- وأخر خطوة لـ استخراج بطاقة رقم قومى اون لاين  يجرى اختيار اختيار دفع الرسوم إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.
 

وزير الداخلية وزارة الإتصالات مكاتب البريد الرقم القومي سجل مدنى بطاقة الرقم القومي الاحوال المدنية إستخراج بطاقة الرقم القومى تجديد بطاقة الرقم القومى الخط الساخن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

الزمالك يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

هل تم الحجز على ممتلكاته.. حقيقة إفلاس الفنان أحمد الفيشاوي

تراجع الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

خانه التوفيق.. هجوم ناري من نجم الأهلي السابق على مصطفى يونس

بعد معاناة 18 عاما.. زيادة على إجمالي المعاش وهؤلاء مستحقون له| تفاصيل

19 قرشا ارتفاعا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-9-2022

ترشيحاتنا

شرطة الآداب اعتقلتها لإظهار شعرها من الحجاب وماتت معهم|فتاة تثير غضب الإيرانيين

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 17 سبتمبر

الصحة : إطلاق 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن حياة كريمة

أيام قليلة ونودع الصيف.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 17-9- 2022

مجلس أمناء الحوار الوطني يضع اليوم لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية

أدعية قرآنية مجربة لفك الكرب وزيادة الرزق وفتح أبواب الخيرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماعندهاش مشط تتسرح.. شاهد|شيري عادل تثير الجدل بسبب شعرها المنكوش

جوزوني حد مش من ديانتي| حكايات نيرمين الفقي مع الزواج ومواصفات رجل أحلامها

إحداهن بمايوه جريء وأخرى بفستان ملفت.. إطلالات مشاهير أثارت الجدل خلال الأسبوع|شاهد

بعد 8 سنوات.. إمرأة هندية تكتشف أن زوجها "سيدة"

فيديو

رشوان توفيق يوجه رسالة لـ محمد رمضان : عيب وميصحش

باكل مكرونة وبيتزا ومانجا بالليل..وصفة سماح أنور السحرية للحفاظ على وزنها

فى عيد ميلاد ملكة التلقائية.. حقيقة اعتزال عبلة كامل وسر الهجوم عليها

كلاكيت ثاني مرة.. تسريب أغنيتين من ألبوم شيرين عبد الوهاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ