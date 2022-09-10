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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

استخرج بطاقتك وشهادة الميلاد من قوافل الأحوال المدنية بالشوارع .. تعرف على الأماكن

قوافل الاحوال المدنية
قوافل الاحوال المدنية

قرر قطاع الأحوال المدنية إستمرار قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً إعتباراً من يوم السبت الموافق 10/9/2022 لإستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين .

أماكن قوافل الأحوال المدنية بالشوارع

وذلك بنطاق محافظات (القاهرة "أمام المركز النموذجى بكارفور المعادى" – الجيزة "أمام سجل الصف – أمام "كايرو مول" 

– الإسكندرية "بجوار سجل المنتزة أول – أمام مركز سموحة النموذجى" – القليوبية "أمام سجل شبرا الخيمة أول – أمام سجل شبرا الخيمة ثانى – أمام سجل شبين القناطر – أمام سجل طوخ " 

–– مطروح "أمام مول العلمين أسكوير" – الغربية "بجوار مركز المعلومات الفرعى بطنطا – أمام سجل كفرالزيات – أمام سجل زفتى" – المنوفية "أمام سجل مركز منوف– أمام منفذ إصدار الوثائق بأشمون – أمام سجل أشمون" 

– كفرالشيخ "أمام مقر إدارة الأحوال المدنية بكفرالشيخ" – المنيا بمراكز "مغاغة – بنى مزار – سمالوط" – سوهاج "أمام سجل مدنى مركز البلينا" – قنا "أمام نقطة شرطة الكنوز" – الأقصر "أمام سجل القرنة" – بنى سويف " أمام سجل مركز ببا " ).

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و لاقت تلك القوافل قبول وإستحسان المواطنين  لما لها من مردود إيجابى عليهم من خلال إستخراج أوراقهم الثبوتية فى سهولة ويسر وبصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد ، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم كافة الخدمات الشرطية الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .

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