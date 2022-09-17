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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دلوقتي عجبناكوا.. بهاء سلطان يحصد 1.5 مليون مشاهدة في أقل من يومين

بهاء سلطان
بهاء سلطان

حقق الفنان بهاء سلطان، مليون و533 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة، التي تحمل اسم دلوقتي عجبناكوا، وذلك بعد طرحها أول أمس الخميس 15 سبتمبر، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية دلوقتي عجبناكوا، لـ بهاء سلطان، من كلمات: منة القيعي، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع موسيقي: احمد عادل، مكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوي، منتج فني: سعيد إمام. 

كلمات أغنية دلوقتي عجبناكوا: 

دلوقتي عجبناكوا ؟
ما كنا حلوين ومعاكوا !
فجأة الشوق آهو جابكوا
طب إيه كان مشّاكوا ؟

أيوة إحنا إحلوينا
لأ وكمان بقينا
صعب يخش علينا
كلمة ودمعتين

كنا زمان حاجة تانية
غلب وطيبة الدنيا
كنا بنيجي ف ثانية
كنتوا ساعتها فين

دلوقتي بقينا فلة
ده إنتوا كسرتوا ورانا قلة
ومشينا وسايبينها على الله
كدة فجأة وجعناكوا

عارفين أيوة قسينا
نشفنا ورانا رمينا
دنيا بنت لذينة
يوم سلف يوم دين

والله مش ندية
ولا عِند ولا أذية
أصل المواضيع ديا
خلصت من سنتين

دلوقتي إتقدرنا
ده إحنا ياما إتكدرنا
يلا قدركم وقدرنا
تيجوا بعد ما ننساكوا

 

بهاء سلطان ينتظر رأى الجمهور فى الأغنية 

وكان بهاء سلطان قد بدأ فى الترويج للأغنية منذ عدة أيام على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث كتب: انتظروني قريبا جدا مع شركة روتانا و أول اغنية بعد الرجوع “ دلوقتي عجبناكو “  ومستني رأيكوا في الأغنية ومشاركتكم من خلال مقاطع الريلز على انستجرام وفيس بوك.
 

تفاصيل حفل بهاء سلطان فى الإسكندرية

وأحيا الفنان بهاء سلطان، مؤخرا حفل غنائى  في الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من الجمهور وقدم سلطان خلال هذا الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وكانت تتراوح أسعار تذاكر الحفل ما بين  300 و 500 جنية.

 

بهاء مشغول بالبومه الجديد مع روتانا

وينشغل الفنان بهاء سلطان خلال الفترة الحالية بإنهاء تحضيرات أول ألبوماته مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد إعلان تعاقده معها رسميًا مؤخرًا. 

 

مدير أعمال بهاء سلطان يكشف خطة العمل القادمة

وقال ناصر بجاتو، مدير أعمال بهاء سلطان في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن تعاقد بهاء سلطان انتهى مع شركة فري ميوزيك نهاية العام الماضي، وبموجب ذلك بدأ العمل مع شركة روتانا.

وأوضح ناصر بجاتو ، أنه خلال الأشهر الماضية، انتهى بهاء سلطان من تحضير جزء كبير من ألبومه الجديد مع روتانا، مشيرا إلى أنه سيتم طرح أول أغنية مصورة له خلال شهر من اليوم، وسيتم طرح باقي الأغنيات تباعا.

 

تفاصيل حفل بهاء سلطان فى جدة 

وأحيا بهاء سلطان مؤخرا حفلا جماهيريا كبيرا في جدة، قدم خلاله عددا من أغنياته الشهيرة أبرزها "تعالى أدلعك"، "يا ترى ياحبيبى"، "يا ابن آدم"، "قلبك ياحول الله"، "قوم أقف". وكان بهاء سلطان فقد طرح ، مؤخرًأ أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات البومه الجديد "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.
 

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