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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وسط حالة من الإبداع والبهجة.. جمهور الأوبرا يدفع مدحت صالح للخروج عن المألوف

صدى البلد

وسط حالة من البهجة والفرحة التى  ملأت أرجاء المسرح الكبير كعادة حفلات الفنان الكبير مدحت صالح انطلق  الموسم الجديد لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بالأوبرا المصرية  بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم و بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة المطربين أميرة أحمد ، مؤمن خليل ورحاب مطاوع 

 

أحيا الفاصل الثانى مدحت صالح الذى خرج عن المألوف بإبداعه وحضوره القوى وقام بغناء عدد من الأغاني خارج جدول الاحتفالية تنفيذا لطلبات الجمهور قائلا لجمهوره (  حغنى كل اللى انتم عاوزينه ) .

 

كما غنى مدحت صالح   مختارات من مؤلفات الطرب الخالدة منها يا جميل ياللي هنا، شفت بعيني ، أسمر يا اسمرانى ، بتسأل ليه عليا ، مش كفاية ، تملي فى قلبي ، إن شاء الله ما أعدمك وبرمي السلام إلى جانب مجموعة من اعماله الخاصة منها يتقال ، وردى ، النور مكانه فى القلوب ، المليونيرات ، أنا ابن مصر ، حبيبي يا عاشق ، قلب واحد و بحبك كل ما تطلع شمس . 

 

وسبق مدحت صالح  نجوم الأوبرا بعدد من غنائيات زمن الفن الجميل منها شايف البحر ، بكرة تعرف ، كنا نتلاقى من عشية ، البيض الامارة ، سوق الحلاوة جبر ، ميتى أشوفك ولو سألوك .

 

يذكر ان الموسم الجديد لفرق الموسيقى العربية بالأوبرا يحمل الكثير من المفاجآت الفنية حيث يشهد حفلات دورية بعنوان نجم الشهر يحييها نخبة من اشهر المطربين المصريين والعرب الى جانب تقديم كوكبة من المؤلفات النادرة التى يعاد إحياؤها .

 

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