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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

غيّر باسورد أوبر حالا.. الشركة تتعرض لكارثة وسرقة بيانات مستخدميها

أوبر تتعرض للاختراق
أوبر تتعرض للاختراق

اختراق أوبر.. كشفت شركة أوبر اليوم، تفاصيل تعرضها للاختراق، حيث أرسل أحد القراصنة صور رسائل بريد إلكتروني خاصة بالشركة إلى صحيفة نيويورك تايمز، موضحة في بيانها أن الاختراق  لم يتسبب في تسريب أي من بيانات المستخدمين الشخصية المخزنة داخل خوادم وأنظمة الشركة التي تشمل خدمة لنقل الركاب وكذلك خدمة توصيل الطعام.

وأوضح بيان أوبر أن جميع خدمات التطبيق تعمل بشكل طبيعي وآمن وتتواصل الشركة بشكل مستمر مع الجهات القانونية والأمنية، بعدما تمكن أحد القراصنة، والذي يبلغ من العمر 18 عامًا، من شن هجوم يعتمد أسلوب الهندسة الاجتماعية ضد أحد مهندسي أمن البيانات داخل أوبر وأقنعه بإعطائه بيانات حسابه الشخصي على أنظمة الشركة الداخلية.

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الهاكر عمره 18 عاما

ونجح الهاكر صاحب الـ 18 عاما في اختراق أنظمة أوبر، بعدما عمل على تطوير مهاراته في مجال الأمن السيبراني لعدة سنوات، واخترق أنظمة أوبر.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عمرو صبحي، خبير التكنولوجيا، وأمن المعلومات، إن شركة أوبر تعرضت يوم الخميس الماضي، لاختراق في سيرفرات الموجودة في أمازون، وهذا الاختراق حدث بسبب عدم وعي بعض الموظفين في أوبر بأمن المعلومات والتكنولوجيا، حيث حدث الاختراق عن طريق الهندسة الاجتماعية Social Engineering.

كيف تم اختراق أوبر؟

وأضاف صبحي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الهاكر تواصل مع أحد موظفي أوبر في بريطانيا، وأخبره أنه أحد أعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات في الشركة، وخدعه ليأخذ منه باسورد الخاص بـ slack،  وهذا أحد السيرفرات الموجودة في أمازون، ولها علاقة بخدمات جوجل مثل الإيميل.

أوبر تتعرض للاختراق

تغيير باسورد أوبر لعدم سرقة بيانات المستخدمين

وطالب خبير أمن المعلومات، من مستخدمي أوبر ولديهم حسابات عليها بتغيير الباسورد الخاص بحساب أوبر، مشددا على أن قواعد بيانات أوبر بيها العديد من المعلومات عن المستخدمين مثل الاسم وتاريخ الميلاد وبيانات الحساب البنكي في حال كان وضعه المستخدم ضمن بيانات حساب جوجل.

وناشد الدكتور عمرو صبحي، الشركات بضرورة تدريب موظفيها على أمن المعلومات، والاستثمار في هذا المجال، لأنه لم يعد يصبح رفاهية للشركات أو اختيار، وإنما أصبح شيئا أساسيا لحماية بيئة العمل من الاختراق، حيث طلب أوبر من موظفيها عدم استخدام الإيميلات الداخلية لأن تم اختراق السيرفرات في أمازون و حسابات جوجل والنظم التي تعتمد على الخرائط التي يوفرها جوجل. 

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