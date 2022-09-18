عشان أصيل مش هتجوز عليكي.. ماجدة تستغيث: 10 سنين مفهمني إني مبخلفش والعيب منه

"10 سنين ضرب ومرمطة وإهانة وشماتة من أمه وأخواته ويجي يقولي أنا عشان أصيل بس مش هتجوز عليكي واحد مكاني كان زمانه أب من 10 سنين.. أنا متحملك وانتي معيوبه.. ده غير كلام امه وتلقيح إخواته ومرات أخوه وفي الآخر يطلع العيب منه حسبنا الله ونعم الوكيل"، بهذه الكلمات بدأت ماجدة السيد، ابنة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد.

وأوضحت ابنة 29 ربيعًا، أنها تزوجت منذ عشرة سنوات، حيث أراد والدها أن يُعاقبها على رسوبها بالمرحلة الثانوية العامة عامين متتاليين، وقرر أن يكون عقابها الزواج من نجل عمها الأكبر المُزارع ذا 25 ربيعًا حينها.

لم تستطع ماجدة رفض رغبة والدها بزواجها من نجل عمها هذه المرة، لقد خجلت من رسوبها عامين، عامًا تلو آخر، ما جعلها تغصب على نفسها وتقبل بما يرضاها والدها، لم تعلم أنها تُقبِل بموافقتها على حياة تُدفن روحها بداخلها.

10 سنوات كذب وخداع

"10 سنين ذُل وإهانة ومشاكل وأهلي يقولوا لي ما انتي معيوبه انتي لازم ترضي مش كفاية متجوزش عليكي مش كفاية محترم ابوكي وعمك وسايبك على ذمته"، هكذا وبصوتٍ يقتله الوجع وبقلبًا يكتم الصراخات والأحزان بداخله، تحدثت العشرينية ابنة محافظة سوهاج.

وبنبرة صوتٍ يطغو عليه النصر بعد الانهزام والجبر بعد الكسر، أكدت "السيد" أن الله قد أنار بصيرتها بعد 10 سنوات من الكذب والخداع، حيث جاءت إليها زوجة صديق زوجها والتي سمعت حديث الصديقين معًا ذات ليلة، وعلمت بعقم زوج ماجدة، وخداعها طيلة ال10 سنوات الماضية، ولم يقبل ضميرها الصمت، وعلى الفور ذهبت لإخبارها.

لم تُصدق العشرينية ما قيل وظنت إنها تُريد خطف زوجها من بين أحضانها إلى أحضان أخرى، لكنها لم تستطع الصمود كثيرًا وذهبت إلى طبيبة أمراض نساء وتوليد دون علم زوجها أو أحد من أسرتهما، وكان رد الطبيبة ما لم تتوقع أذنيها أن تسمعه، "ألف مبروك يا جميلة انتي سليمة وتقدري تبقي أم وقت ما تحبي المهم بس تاكلي كويس عشان عندك أنيميا وممكن تسبب مشاكل أثناء الحمل".

واستكملت الزوجة حديثها قائلة: "متحملتش الفرحة وحلفت أرد كرامتي وفضحته قدام الكل وأهلي غلطوني ومقبلتش أفضل على ذمته.. والله لو كان قالي من البداية أنه مش بيخلف كنت هشيله جوه عيوني لكن يكسرني عشان يفضل رافع راسه قدام أهالينا بذُلي وإهانتي يبقى كان لازم أسيبه".

"رفعت قضية طلاق وبعد 3 شهور بهدلة ومرمطة في محكمة الأسرة اتحكم لي وأطلقت وأخدت البيت منه وكان كاتب لي نص الأرض عشان أرجع له ومقبلتش واشتريت من أخوه النص التاني وهتجوز ابن عمه اللي هو ابن عمي برضه وبإذن الله هجيب أجمل أولاد وربنا هيعوضني وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يكسر خاطر واحدة عشان يبان راجل".