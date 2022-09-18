تقدم الشيف منال العالم طريقة عمل جمبري بطعم رائع من الألف للياء، الجمبري المشوي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الجمبري .
المقادير لعمل الجمبري
1 كيلو جمبري كبيرجامبو
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة زبدة
التتبيلة لعمل الجمبري
1/2 كوب زبدة، لينة
1 ملعقة كبيرة مستردة ، خردل
1/4 كوب عصير ليمون
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة خل
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
للتزيين:
بقدونس مفروم
طريقة تحضير جمبرى مشوى بالفرن منال العالم
-اغسلي الجمبرى وتخلصي من السلسة التي في الظهر لا تنزعي الذيل.
-في طبق عميق ضعي بشر الليمون، عصير الليمون، الخل، الصويا، الزيت، الثوم، البهارات، الريحان، الأوريجانو، الملح، الفلفل والشطة،قلبي ليختلط، اضيفي الجمبرى وقلبي ليختلط مع التتبيلة، اتركيه بالثلاجة لحوالي ساعة.
-احضري اسياخ شوي، ضعي بضع حبات من الروبيان والطماطم في السيخ.
-امسحي مقلاة بقليل من الزيت، سخنيها جيدا، اضيفي الروبيان وانتظري الى ان يتحمر القاع ثم اقلبيه على الجانب الآخر وانتظري بضع دقائق الى ان ينضج الجمبرى ، قدميه ساخنا.