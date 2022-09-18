تقدم الشيف منال العالم طريقة عمل جمبري بطعم رائع من الألف للياء، الجمبري المشوي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الجمبري .



المقادير لعمل الجمبري

1 كيلو جمبري كبيرجامبو

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زبدة



التتبيلة لعمل الجمبري

1/2 كوب زبدة، لينة

1 ملعقة كبيرة مستردة ، خردل

1/4 كوب عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

للتزيين:

بقدونس مفروم

طريقة تحضير جمبرى مشوى بالفرن منال العالم

-اغسلي الجمبرى وتخلصي من السلسة التي في الظهر لا تنزعي الذيل.

-في طبق عميق ضعي بشر الليمون، عصير الليمون، الخل، الصويا، الزيت، الثوم، البهارات، الريحان، الأوريجانو، الملح، الفلفل والشطة،قلبي ليختلط، اضيفي الجمبرى وقلبي ليختلط مع التتبيلة، اتركيه بالثلاجة لحوالي ساعة.

-احضري اسياخ شوي، ضعي بضع حبات من الروبيان والطماطم في السيخ.

-امسحي مقلاة بقليل من الزيت، سخنيها جيدا، اضيفي الروبيان وانتظري الى ان يتحمر القاع ثم اقلبيه على الجانب الآخر وانتظري بضع دقائق الى ان ينضج الجمبرى ، قدميه ساخنا.