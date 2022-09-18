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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل جمبري بطعم رائع من الألف للياء

الجمبري
الجمبري

تقدم الشيف منال العالم طريقة عمل جمبري بطعم رائع من الألف للياء، الجمبري المشوي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الجمبري .

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 المقادير لعمل الجمبري 

1 كيلو جمبري كبيرجامبو
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة زبدة


التتبيلة لعمل الجمبري 

1/2 كوب زبدة، لينة
1 ملعقة كبيرة مستردة ، خردل
1/4 كوب عصير ليمون
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة خل
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
للتزيين:

 بقدونس مفروم

طريقة تحضير جمبرى مشوى بالفرن منال العالم

-اغسلي الجمبرى وتخلصي من السلسة التي في الظهر لا تنزعي الذيل.
-في طبق عميق ضعي بشر الليمون، عصير الليمون، الخل، الصويا، الزيت، الثوم، البهارات، الريحان، الأوريجانو، الملح، الفلفل والشطة،قلبي ليختلط، اضيفي الجمبرى وقلبي ليختلط مع التتبيلة، اتركيه بالثلاجة لحوالي ساعة.
-احضري اسياخ شوي، ضعي بضع حبات من الروبيان والطماطم في السيخ.
-امسحي مقلاة بقليل من الزيت، سخنيها جيدا، اضيفي الروبيان وانتظري الى ان يتحمر القاع ثم اقلبيه على الجانب الآخر وانتظري بضع دقائق الى ان ينضج الجمبرى ، قدميه ساخنا.

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