لو المحل زود عليك الأرز| غرامة مليون جنيه بمكالمة تليفون

بدأت أجهزة الدولة في إطلاق حملات رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق أسعار الأرز العادلة والتي أعلنتها الحكومة بـ 12 جنيها لكيلو الأرز السائب و15 جنيها للمعبأ بحد أقصى بعدما وصل إلى 22 جنيها في وقت سابق للمعبأ و20 جنيها للسائب.

ونشرت الجريدة الرسمية الخميس قبل الماضي 8 سبتمبر قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي ينص على تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض بـ 15 جنيهًا للسائب كحد أقصى و كيلو الأرز المعبأ 15 جنيها.

وتضمن القرار تحديد عقوبة المخالفين للسعر العادل لـ الأرز بـ 12 جنيها للسائب و15 للمعبأ ، وهي غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

أسعار الأرز اليوم

وتتراجع أسعار الأرز باستمرار مع توريد محصول الأرز الشهر الجاري، إذ أن هناك 150 نقطة في 7 محافظات التي تزرع الأزر تتسلم الإنتاج من الفلاحين.

وأوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، أن الصوامع التابعة للشركة القابضة ستتسلم محصول الأزر من الفلاحين، مضيفا :«لن نحتاج لاستيراد الأرز من خارج مصر والفلاح الذي لم يتعاون مع الدولة سيعاقب».

الأرز

وفي الأسواق سجل سعر كيلو الأرز بداية من أمس الجمعة 12 جنيها للسائب رفيع الحبة ، وفقا لمجموعة من المشترين، كما هبط سعر المعبأ إلى 15 جنيها وفقا لقرار الحكومة.

توقع عدد من التجار، تراجع الأسعار باستمرار، مع كثافة توريد المحصول الجديد حتى يسجل الكيلو 8 أو 9 جنيهات، مقارنة بـ 20 جنيها لكيلو الأرز السائب.

9 جنيهات

وعن أسباب انخفاض أسعار الأرز الفترة المقبلة نتيجة 3 عوامل أبرزها زيادة المعروض منه بعد بدء الحصاد، بالإضافة إلى الكميات المخزنة من العام الماضى، ووصول شحنة أرز مستوردة من الهند.

وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إن الحصاد الجديد سيجبر الجميع على تخفيض الأسعار، موضحا أن المعروض سيفوق الطلب.

وتوقع أن ينخفض سعر الأرز إلى 9 جنيهات للكيلو خلال الأيام المقبلة.

كيفية الابلاغ عن المخالفين لسعر الأرز ؟

أطلقت أجهزة الدولة المختلفة حملات مشتركة بين جهاز حماية المستهلك، وشرطة التموين، والرقابة بوزارة التموين لإلزام التجار والمحلات بالسعر العادل لـ الأرز لمنع ارتفاع تلك السلعة في السوق المحلية.

وكشفت مصادر أنه يتم منح التاجر أو صاحب السوبر ماركت فرصة 48 ساعة لتوفيق أوضاعه والالتزام بالسعر الذي أقرته الحكومة ، وسيتم تحرير محاضر مباشرة بالغرامة المنصوص عليها التي تصل إلى 5 ملايين جنيه.

الأرز

وعن طرق الإبلاغ عن المخالفين لسعر الأرز ، فأطاح جهاز حماية المستهلك عدة قنوات للشكوى ، ومنها مكالمة تليفون ، كما يلي :

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى .

عن طريق واتس آب على رقم 01577779999 أو رقم 01281661882

إرسال شكواك الكترونيا عبر موقع الجهاز على هذا الرابط https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/

تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور

إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.