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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نوال الزغبي
نوال الزغبي

تألقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور  والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نوال الزغبي بلوك انيق، مُرتدية فستان أسود ومعتمدة مكياج جذاب ، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

نوال الزغبى تشارك متابعيها بإطلالة جديدة .. شاهد

وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية «حفلة» 13 مليون مشاخدة على يوتيوب بعد شهر من صدورها.

وتحقق الأغنية اكتساحًا عبر صفحات السوشيال ميديا وانتشاراً كبيراً محققة أرقاماً عالية جداً، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم (يا تعيش لحد يصونك) و(حفلة) الـ 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15.000 فيديو على الأغنية، كذلك فاقت الـ 9 ملايين على فيسبوك وإنستجرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.

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