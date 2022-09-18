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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق المرحلة الثانية من معسكر منتخب مصر غدا

فيتوريا
فيتوريا

حصل لاعبو المنتخب المصري الأول على إجازة لأربع وعشرين ساعة، خلال المعسكر المقام حاليًا بالأسكندرية، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وينضم لاعبو المنتخب المصري مجددًا إلى المعسكر غدًا الاثنين، قبل انضمام اللاعبين المحترفين، الذين لم يتواجدوا من بداية المعسكر، لانشغالهم بالمنافسات الرسمية مع أنديتهم.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الإعلان عن قائمة الفراعنة النهائية لخوض مباراتي النيجر وليبيريا الوديتين عقب انتهاء مباراة الزمالك أمام إليكت التشادي المقرر إقامتها اليوم.

 

وينوي فيتوريا، ضم عدد من لاعبي الزمالك لقائمة المنتخب لخوض وديتي النيجير وليبيريا مع استبعاد عدد من اللاعبين الذين خاضوا المرحلة الأولى من معسكر الفراعنة والذي امتد إلى ما يقرب من 5 أيام.

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب استعدادا لوديتي النيجر وليبريا المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية.

بدأ مران المنتخب بفقرة تدريبية ثم تقسيمة حرص خلالها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على متابعتها من مدرجات استاد برج العرب .


 

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