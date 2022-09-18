حامل والا.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة جديدة

تداول رواد السوشيال ميديا مجوعة من الصور الجديدة للفنانة ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها ومجموعة من أصدقائها.

وتألقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مرتديه فستات قصير باللون الأسود ليكشف عن جمالها، وأنتعلت حذاء بسيط باللون الأسود والذهبي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عبد العزيز على وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يكشف جمالها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابيه وناعمة.

ولوحظ أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، لم تظهر بشكل كامل في جميع الصور، وعملت على الوقوف بشكل غير ظاهر بجانب زوجها وأصدقائها، مما أثار الجدل حول حقيقة حملها

وإليكم صور الفنانة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز