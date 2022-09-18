البرهان يتوجه إلى لندن للمشاركة في تشييع الملكة إليزابيث الثانية

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يرافقه وزير الخارجية السوداني علي الصادق، اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية، المقررة غدا.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان له اليوم، إن مشاركة السودان في هذه المناسبة تأتي وفاء وتقديرا لمواقف الملكة الراحلة تجاه السودان ودعمها اللامحدود لقضاياه، وهو ما ظهر جليا خلال زيارتها الشهيرة للسودان، في العام ١٩٦٥، والتي بادلها السودانيون فيها، مشاعر الود والتقدير والاحترام، وبرز ذلك من خلال مظاهر الاحتفاء وحفاوة الاستقبال والترحيب الرسمي والشعبي الذي وجدته أثناء الزيارة.

وأضاف مجلس السيادة: "استدعى السودانيون من ذاكرتهم أرشيف زيارتها من جديد، وذلك تفاعلاً مع خبر رحيلها، فقد تداولوا فيما بينهم وعلى نطاق واسع صورا وفيديوهات الزيارة التاريخية التي تجولت خلالها الملكة الراحلة في مدن ومناطق عديدة في السودان"، معبرين عن عميق حزنهم لرحيلها.

كما تأتي مشاركة السودان في هذه المناسبة الحزينة، استشعارا للروابط القوية التي تربط السودان بالمملكة المتحدة، حيث يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ.

وسيقدم رئيس مجلس السيادة، خلال الزيارة عزاء السودان ومواساته، حكومة وشعباً، في رحيل الملكة، للأسرة الملكية والشعب البريطاني.

