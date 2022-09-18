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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: روسيا والصين لا تسعيان لتولي موقع القيادة في الشؤون العالمية

صدى البلد

  قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن روسيا والصين لا تسعيان لتولي موقع القيادة في الشؤون العالمية، بينما تطمح بعض الدول الأخرى لذلك.


وأضاف بيسكوف - في تصريحات تليفزيونية اليوم /الأحد/ - "أن روسيا والصين بالتحديد لا تسعيان لأن تكونا في مقعد القيادة في العالم..إننا نعلم أن دولا أخرى تظهر مثل هذا الاتجاه". 


ولفت بيسكوف الانتباه إلى التشابه المطلق في موقف روسيا والصين تجاه أنواع مختلفة من الأعمال الاستفزازية، مصدرها الولايات المتحدة، مضيفا أن "موسكو وبكين متفقان في تقييمهما لـ "عدم مقبولية مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار"، بحسب وكالة أنباء /تاس/ الروسية التي أوردت مقتطفات من المقابلة.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند الأسبوع الماضي، وقال مسؤول في الكرملين عقب الاجتماع إنه تمت مناقشة جميع القضايا الرئيسية، موضحا أن الزعيم الصيني أكد أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا لتقديم الدعم المتبادل في القضايا التي تهم كل منهما.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/ صد جميع الهجمات الأوكرانية بثلاث مناطق على محور خيرسون.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن القوات الأوكرانية مدعومة بثلاث مجموعات تكتيكية وست دبابات، شنت على محور نيكولايف هجمات فاشلة في محيط مدينة ميراليبوفكا في مقاطعة خيرسون. 


وأضاف أن القوات المسلحة الروسية صدت جميع الهجمات بنجاح، واستطاعت القضاء على أفراد ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية باستخدام أسلحة عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية قرب مدينة نيكولايف.


وأكد أنه خلال الساعات الماضية فاقت خسائر القوات الأوكرانية 180 جنديا، ودبابتين، وسبع مدرعات، وثلاثة مدافع وعشر مركبات خاصة، مشيرا إلى أنه تم القضاء علي أكثر من 360 عسكريا أوكرانيا بضربات القوات المدفعية والجوية والصاروخية الروسية لمقاطعات خاركوف وخيرسون وزاباروجيا ودونيستك.


وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير نقاط تمركز مرتزقة تابعين لشركة أمريكية عسكرية خاصة وتدمير مخزن يضم أكثر من سبعة أطنان من الذخيرة الخاصة لمدفعيات غربية قرب خاركوف.


وفي سياق ذي صلة، ذكرت سلطات دونيتسك، بحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم" ،أن القوات الأوكرانية استأنفت قصف أحياء سكنية ومواقع البنية التحتية في المدينة منذ فجر اليوم/الأحد/ وأطلقت أكثر من 30 قذيفة. 


وأكدت السلطات أن القصف أدى إلى إصابة إمرأة وتضرر مدرسة وبيت الثقافة المحلي، في حين بلغت حصيلة القصف الأوكراني تسعة قتلى مدنيين.


من ناحية أخرى، نفت وزير الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" نية بلادها إرسال دبابات جديدة لأوكرانيا لمساندتها في حربها مع روسيا.


وأضافت الوزيرة الألمانية أن برلين لن توافق على أي خطوات أحادية وأنها ستتناقش مع شركائها أي قرارات تتعلق بهذا الأمر.


وقدمت أوروبا وأمريكا مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وصلت إلى حوالي 20 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
 

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