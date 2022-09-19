أخبار التكنولوجيا| هاتف أندرويد قادم ينافس iPhone 14 Pro Max.. وأرخص دول لشراء هواتف آيفون iPhone 14

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تسريبات أن هناك هاتف أندرويد قادم خلال الفترة المقبلة سيستطيع منافسة هواتف iPhone 14 Pro الجديدة من شركة آبل الأمريكية، وذلك بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2 القادم من الجيل الثاني، والذي ستطلقه شركة كوالكوم الأمريكية.

تتميز هواتف آيفون بشهرة واسعة حول العالم، ويتم اعتبارها على أنها الهواتف الأغلى والأفضل في عدد كبير من الدول، ولكن مع بدء توفر هواتف iPhone 14 ووصولها لعدد من الأسواق الدولية فإن الهواتف قد تشهد ارتفاعات كبيرة في السوق المصري.



أفادت بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بظهور مشكلة جديدة بأحدث هواتف آبل iPhone 14 Pro، حيث كشف تقرير جديد أن كاميرا الهاتف الرائد لا تعمل عند تشغيل 3 تطبيقات شهيرة يعتمد استخدامها على تشغيل الكاميرا.

تبذل شركة سامسونج Samsung، كل ما في وسعها لدفع شعبية الأجهزة القابلة للطي، والحفاظ على ريادتها في سوق اهواتف ذات الشاشت المطوية وتحقيق مستوى إضافي من الأرباح لما تعرف بهواتف المستقبل، ونظرا لأنها غير راضية عن المبيعات الأولية لهاتفي Galaxy Fold 4 و Flip 4، قررت إضافة خطة جديدة للترويج لأحدث إصداراتها القابلة للطي.



يفاجأ الكثيرون من مستخدمي هواتف آيفون بعد وقت قصير أن قدرة بطارية هواتفهم قد ضعفت بشكل ملحوظ، وأن أدائها لم يعد كما كان، وعلى الرغم من أن بعض الهواتف تكون جديدة نسبيا وليست لديها أى مشكلات متعلقة بالهاردوير إلا أنه عند فحص Battery Health

أو مستوى أداء البطارية تجده منخفضا للغاية.



شائعات كثيرة تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية حول سعر هاتف iPhone 14 Pro Max ، وهو الطراز الأعلى ثمنا في سلسلة هواتف آيفون الأحدث ،iPhone 14، حيث أعلن بعض تجار الهواتف أن سعره يتجاوز 60 ألف جنيه، وعلى الرغم من الهواتف لم تتوفر حتى الآن لدى الموردين الذين يتعاملون مع شركة آبل، إلا أن هناك مؤشرات تشير إلى ارتفاع أسعار الهواتف.