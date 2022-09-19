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رئيس التحرير
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مرأة

لتتفادى أضرارها.. تعرفي على أفضل وقت لتناول حلوى المولد

حلوى المولد
حلوى المولد

أيام  قليلة  وتحل ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي تكثر فيه تناول الحلويات والسكريات ويغفل بعض الأفراد عن مخاطر الإفراط في تناولها التي تتمثل في الإصابة بتسوس الأسنان أو مرض السكري وتعد أبرز مخاطر الإلإراط في تناولها وفقا لموقع هيلث لاين هي كالتالي:

1-تسوس الأسنان

 الإفراط في تناول حلوى المولد النبوي قد يسبب مشاكل تسوس الأسنان وتكاثر البكتيريا والأحماض الموجودة داخل الفم،لذلك يفضل تناولها بكميات صغيرة  فضلًا عن أن هناك بعض الأنواع من المكسرات قد تسبب في خلع الضروس أو إزالة حشوها

وينصح بغسل الأسنان  جيدا بعد تناولها للقضاء على الجراثيم والبكتيريا.

حلوى المولد

2.  خطر الإصابة بأمراض القلب

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يؤدي استهلاك الكثير من السكر المضاف إلى زيادة عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والالتهابات.

حلوى المولد

3.  خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2


تضاعف انتشار مرض السكري في جميع أنحاء العالم خلال الثلاثين عامًا الماضية

على الرغم من وجود العديد من الأسباب لذلك ، إلا أن هناك صلة واضحة بين الاستهلاك المفرط للسكر وخطر الإصابة بمرض السكري.

علاوة على ذلك ، فإن الاستهلاك المرتفع للسكر لفترات طويلة يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ، وهو هرمون ينتجه البنكرياس وينظم مستويات السكر في الدم.

تؤدي مقاومة الأنسولين إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتزيد بشدة من خطر الإصابة بمرض السكري.

وجدت دراسة سكانية شملت أكثر من 175 دولة أن خطر الإصابة بمرض السكري نما بنسبة 1.1٪ لكل 150 سعرًا حراريًا من السكر ، أو حوالي علبة واحدة من الصودا يتم استهلاكها يوميًا 

يعد أفضل وقت لتناول حلوة المولد ما بين العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، لأن معدل حرق الدهون يكون أعلى خلال فترة الصباح

 

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