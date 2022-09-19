بـ إطلالة جديدة.. ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة ميرهان حسين ، جمهورها بـ عدة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت ميرهان حسين " Cuz im a Star ⭐️ ".



يذكر أن الفنانة ميرهان حسين، تألقت في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام" وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة لمسلسل "الونش" امام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضا الفنان محمود عبد المغني والفنان إيهاب فهمي والفنانة منة فضالي والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.