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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة على طريق مطار العاصمة الليبية طرابلس.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت فضائية “الشرق” السعودية، اليوم الإثنين، بوقوع اشتباكات مسلحة في طريق المطار بالعاصمة الليبية طرابلس.

 

ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله، إن الاشتباكات استعملت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة.

 

وحدثت المواجهات بين "قوة دعم المديريات" وهي قوة تابعة لوزارة الداخلية الليبية، ومجموعة مسلحة من مدينة الزاوية متمركزة في طريق المطار.

 

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات وقعت بسبب قيام المجموعة المسلحة بالتعدي على إحدى دوريات قوة دعم المديريات، كما قال المصدر إن أصوات طائرة مسيرة سُمعت تحلق فوق طرابلس.

 

وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في مارس الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.

 

ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.

 

وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في ديسمبر الماضي، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان قد اتُفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية الأمم المتحدة.

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