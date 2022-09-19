عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. مخاطر عصر الليمون على الطعام الساخن وعمر كمال يتغزل في ندى الكامل

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

احذري عصر الليمون على الطّعام الساخن.. لهذا السبب

مخاطر صحية عديدة لإضافة الليمون للأطباق الساخنة ، فقد لا يعرف الكثيرون أن إضافة عصر الليمون  على الطعام الساخن يمكن أن يكون له العديد من الآثار السلبية.

 

الكيلو بـ 800 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية

أثار ظهور فاكهة الثعبان في بعض الأسواق حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا والتوقف قليلا لسماع سعرها والذي وصل سعر الكيلو لفاكهة الثعبان إلى 800 جنيه فهل هي شبيهة بالثعبان حقا ؟ وما هي أهم فوائدها الخرافية 

أعشاب طبيعية تساعد على الشعور بالشبع| تعرف عليها

نوع توابل يعالج آلام الركبة.. ويستخدم بـ 3 طرق

 

 

عمر كمال تغزل بها.. أجرأ إطلالات طليقة الفيشاوى بعد أنباء ارتباطها|شاهد

تصدرت نادية الكامل طليقة أحمد الفيشاوي ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد نشر الفنان عمر كمال صورة تجمعهما وعلق قائلا : "ندى القمر أجدع وأحلى بنت في الدنيا ألف سلامة عليكي".

 

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

 

نشرت منة محمد زوجة هشام ربيع وضرة المطربة بوسي، صورة جديدة لها برفقة ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت ضرة المطربة بوسي ، بإطلالة مثيرة وجريئة مرتدية مايوه باللون الأسود على الشازلونج، وهو ما علق عليه البعض من متابعيها :ده انتى كيادة.

عصر الليمون أغلى فاكهة في مصر عمر كمال طليقة الفيشاوي زوجة هشام ربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

شدوا أحزمة الأمان.. الدولار يستعد للطيران مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

هل نوم المرأة عارية مع زوجها جائز؟.. واجب لـ 3 أسباب

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

بعد إيقاف بالدي.. خبير لوائح: إعادة مباراة مصر والسنغال في حالة واحدة

كارثة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة.. وخبير لوائح يصدم الجماهير

ترشيحاتنا

وزير القوى العاملة يلتقي نظيره الإماراتي لتنسيق التعاون في القضايا المشتركة

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 19-9-2022 | فيديو

شكوى تونسية ضد صفقة الإسماعيلي الجديدة

إزاى تفطر بـ 5 جنيه.. أكلة غنية بكل الفيتامينات المهمة للجسم

كل إطلالة أغلى من اللي قبلها.. سعر صادم لملابس درة بأحدث ظهور

شاب مريض بموزمبيق يستغيث لإعادته لمصر: عاوز أموت في بلدي |القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. مخاطر عصر الليمون على الطعام الساخن وعمر كمال يتغزل في ندى الكامل

هل هو فاسد.. سر ظهور اللون الأحمر بلحوم الدجاج بمحلات الوجبات السريعة

أفضل طريقة لتناول الثوم على الريق

نوع توابل يعالج آلام الركبة.. ويستخدم بـ 3 طرق

فيديو

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ