نشرة المرأة.. مخاطر عصر الليمون على الطعام الساخن وعمر كمال يتغزل في ندى الكامل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

مخاطر صحية عديدة لإضافة الليمون للأطباق الساخنة ، فقد لا يعرف الكثيرون أن إضافة عصر الليمون على الطعام الساخن يمكن أن يكون له العديد من الآثار السلبية.

أثار ظهور فاكهة الثعبان في بعض الأسواق حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا والتوقف قليلا لسماع سعرها والذي وصل سعر الكيلو لفاكهة الثعبان إلى 800 جنيه فهل هي شبيهة بالثعبان حقا ؟ وما هي أهم فوائدها الخرافية

تصدرت نادية الكامل طليقة أحمد الفيشاوي ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد نشر الفنان عمر كمال صورة تجمعهما وعلق قائلا : "ندى القمر أجدع وأحلى بنت في الدنيا ألف سلامة عليكي".

نشرت منة محمد زوجة هشام ربيع وضرة المطربة بوسي، صورة جديدة لها برفقة ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت ضرة المطربة بوسي ، بإطلالة مثيرة وجريئة مرتدية مايوه باللون الأسود على الشازلونج، وهو ما علق عليه البعض من متابعيها :ده انتى كيادة.