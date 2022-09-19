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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أعشاب طبيعية تساعد على الشعور بالشبع| تعرف عليها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصفات طبيعية من الأعشاب تساعد على الشعور بالشبع.

 

أعشاب تساعد على الشعور بالشبع ما يلي :-

· الحلبة تنتمي الحلبة إلى عائلة البقوليات، حيث أثبتت الدراسة أنّ تناول ثمانية غرامات من ألياف الحلبة يومياً تمنح الشعور بالشبع؛وبالتالي تناول كميّة طعام أقل ممّا يدعم خسارة الوزن.


 

·الفلفل الحرّيف يضاف الفلفل الحرّيف على العديد من الأطباق، ويحتوي على مادّة تُعرف بالكابسيسين التي تعطيه المذاق الحار، حيثتساعد مادة الكابسيسين على تحفيز عملية الأيض وتقليل الشعور بالجوع وتناول كمّية أقل من السعرات الحرارية.


 

. الزنجبيل يعدّ الزنجبيل من التوابل المصنوعة من جذمور نبات الزنجبيل المزهر، وهو شائع الاستخدام في الطب الشعبي، حيث يساعد علىتخفيف الوزن عن طريق تحفيز عمليات الأيض، وتقليل الشهيّة، وتقيل امتصاص الدهون.


 

· القرفة تعتبر القرفة من التوابل العطرية المصنوعة من اللحاء الداخلي للأشجار من نوع السيناموم ، حيث تعدّ القرفة مصدراً غنيّاً بمضاداتالأكسدة، وتساعد على خسارة الوزن وتقليل مستوى السكر بالدم؛ مما تساعد على تقليل الشعور بالجوع.

 

· المتّة تلعب المتّة دوراً في تقليل الشهيّة وتحسين المزاج عندما تقترن بممارسة التمارين الرياضية عالية الكثافة.
 

.  العسل: يساعد العسل على التقليل من هرمون الغريلين المسؤول عن الشعور بالجوع؛ لذلك يُنصح باستبدال السكر بالعسل.

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