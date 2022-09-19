مساعدات للمستحقين في المحافظات الحدودية من بيت الزكاة والصدقات

يقدم بيت الزكاة والصدقات المصري ، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مساعدات البيت في المحافظات الحدودية الخمس وهي جنوب سيناء، وشمال سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر.. حيث يحق للمستحقين في هذه المحافظات التقدم بطلبات الحصول على المساعدات من خلال الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة والصدقات من خلال الرابط التالي :- https://baitzakat.org.eg



ويستمر تلقي طلبات الحصول على المساعدات حتى ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢م. ، ويتم بعدها فحص جميع طلبات المتقدمين تمهيدا لتقديم الدعم اللازم لهم.

دعم نقدي

يقوم بيت الزكاة والصدقات بتقديم إعانات لمستحقي الزكاة والصدقات في كافة المصارف الشرعية للزكاة وذلك من خلال تقديم الآتي:

دعم نقدي للأسر المستحقة/وإعانة الايتام/ واعانات صحية وطبية،/ وصلات المياه النظيفة/بناء وترميم بيوت غير القادرين/وفك كرب الغارمين والغارمات/ مساعدات لزواج غير القادرات/ ودعم المرآة المعيلة/ إغاثة من تعرضوا للكوارث.



ويأتي هذا الاعلان في إطار حرص بيت الزكاة والصدقات على مساعدة المستحقين في المحافظات الأكثر احتياجا، على أن يتم فتح باب التقديم لباقي المحافظات تباعا.