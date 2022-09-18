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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز الأقسام الداخلية لطلبة التربية الخاصة بمدارس شمال سيناء

اجتماع لبحث الاستعداد
اجتماع لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد

استعدت مديرية التربية والتعليم محافظة شمال سيناء،  لاستقبال الطلبة بمدارس  التربية الخاصة مع بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢_٢٠٢٣ م.  ..وفي هذا الصدد ..عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ،اجتماعا لبحث استعدادات الدراسة في العام الجديد  وذلك بحضور الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة ومديرى وموجهى مدارس التربية الخاصة.

القسم الداخلي

بحث الحضور  تحديد المسؤوليات بالنسبة للأوتوبيس الخاص بنقل الطلاب، وتجهيز المطعم المجمع بمدارس التربية الخاصة  والوجبات الغذائية المعدة للطلبة المقيمين بالقسم الداخلي علي مدار الاسبوع  ، وبالنسبة للقسم الداخلى.. حيث تم تحديد المسؤوليات للموجهين ومديرى المدارس .. الى كما تم بحث كافة الاستعدادات بشان الجداول الدراسية  لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد .
 

واستعدت محافظة شمال سيناء لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022_20233.  حيث وجه اللواء  الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ ،  برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة .. واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المدارس   حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب وضمان انطلاق عام دراسي متميز ومنضبط بجميع المراحل التعليمية.

 

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